Назван мощнейший Android-смартфон в мире. Он стоит 65 тысяч рублей

Подоспел ноябрьский рейтинг самых производительных смартфонов от разработчиков бенчмарка AnTuTu. Лидером списка в очередной раз стал Asus ROG Phone II в топовой комплектации на 12/512 гигабайт с результатом в почти 497 тысяч условных попугаев.

Вторую и третью строчки рейтинга заняли флагманы OnePlus - 7T и 7T Pro, показавшие практически одинаковый результат, а за ними следует Realme X2 Pro.

Asus ROG II взял золото и в октябрьском рейтинге, и даже в сентябрьском, хотя и набрал меньше баллов (возможно, изменились методики их подсчета). За это время модель успела официально прийти на российский рынок по цене 70 тысяч рублей, а теперь аппарат можно купить дешевле - за 65 тысяч.