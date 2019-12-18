Валентина Петренко, общественный и политический деятель.

Безусловно, страхование жилья от чрезвычайных ситуаций - вещь необходимая. Особенно для жителей тех регионов, в которых существует стабильно высокий риск возникновения разного рода ЧС. И совершенно правильно, что все вопросы, связанные с данным видом страхования, вынесли в отдельный закон.

Вообще, когда твое жилье застраховано, чувствуешь себя гораздо спокойнее. Это с одной стороны. Но, с другой, все мы прекрасно знаем, какова наша российская действительность, и понимаем, что если, не дай Бог, произойдет какой-то страховой случай, замучаешься потом получать компенсацию. Не один порог придется обить. Так уж у нас заведено: даже того, что тебе положено по закону, приходится добиваться. Если бы все вопросы решались быстро и без лишней нервотрепки - было бы просто идеально. А так, когда случается непредвиденное, человеку потом приходится долго ходить по всевозможным инстанциям и доказывать, что он имеет право на выплаты или материальную помощь.

У меня лично в прошлом году произошло небольшое ЧП - соседи затопили мою квартиру. Протекла старая батарея и залила несколько квартир. Я больше 25 лет оплачивала страховку за жилье. Каждый месяц. Но с начала 2018 года перестала это делать. Подумала, что смысла больше нет. Столько лет, можно сказать, выбрасывала деньги на ветер. Зачем?

Ведь ни разу этой страховкой не воспользовалась. Счета так и продолжали приходить, но я их не оплачивала. И практически сразу после этого мою квартиру затопили. Естественно, я не обратилась в страховую компанию. Похожие ситуации были и еще у нескольких человек - моих знакомых. Они, как и я, оплачивали годами страховку, а потом отказались от нее. По той же причине: необходимости в ней ни разу не возникало. Люди решили немного сэкономить. Деньги там не такие уж большие, конечно, но все же. И у меня возникла мысль, почему бы нашим страховщикам не делать своего рода подарки тем страхователям, которые на протяжении многих лет пользуются их услугами безубыточно, то есть не заявляют ни об одном страховом случае. Пусть у таких людей будет право на компенсацию части уплаченной страховой премии. Ведь страховщики пользуются этими деньгами. Скажем, если человек страхует свое жилье 5 лет подряд, то он может получить, к примеру, 10 процентов от уплаченной за все это время страховой премии. Страхует 10 лет - 15 процентов и так далее.

Либо такой вариант: что страхователь в течение какого-то времени после окончания срока действия договора страхования будет иметь право на получение выплаты в случае наступления того или иного страхового события. Пусть даже не всей выплаты целиком. А какой-то ее части, размер которой будет зависеть от срока страхования. Как произошло у меня. Я 25 лет платила страховой компании и фактически не пользовалась ее услугами. Но как только перестала - случилось ЧП. Мне было бы, конечно, приятно, если бы страховая компания позаботилась обо мне в данной ситуации.

У человека должна быть заинтересованность в том, чтобы отдавать кому-то свои деньги. Он должен быть твердо уверен: даже если ничего не случится с его жильем, ему компенсируют хотя бы часть потраченных денег. А просто сбрасывать в "черную дыру" свои кровно заработанные, так сказать, на всякий случай, мало кому хочется. Ну или со временем просто надоедает.

Поэтому страховщикам неплохо было бы продумать некий механизм компенсации. Им самим это выгодно. Ведь тогда, я уверена, желающих застраховать свое жилье существенно прибавится. Еще раз повторю: так все же спокойнее, когда ты знаешь, что в случае чрезвычайной ситуации не останешься совсем без копейки.

Пусть долго и порой не просто, но страховые компании все же расстаются с деньгами и выплачивают страхователям все, что им полагается. Случиться в жизни может всякое: и потоп, и наводнение, и пожар, и много чего еще. Конечно, все мы думаем, что именно нас беда обойдет стороной. Но это заблуждение. Беда, к сожалению, может постучаться в любой дом. Поэтому надо заранее постараться минимизировать ее последствия. И страхование жилья - один из способов этой самой минимизации. Но надо его доработать.