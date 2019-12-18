Постпред КНР в ООН: Ситуация на Корейском полуострове - критическая

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь назвал критической ситуацию на Корейском полуострове. "Она весьма сложная, чувствительная и хрупкая", - подчеркнул дипломат.

Ранее Россия и КНР призвали Совет безопасности ООН снять часть санкций с Северной Кореи для улучшения ситуации в стране. По мнению Москвы и Пекина, нужны дальнейшие практические шаги для снижения военной напряженности в регионе.

РФ и КНР представили совместный проект резолюции, который поможет повысить уровень доверия, необходимый для продолжения политического диалога, особенно между США и КНДР.

"Мы надеемся, что с этой резолюцией мы сможем выйти из тупика", - подчеркнул Чжан Цзюнь.