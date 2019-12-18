Прима Русского театра в Минске Вероника Пляшкевич: Боюсь своих желаний

Актрису Национального академического драматического театра имени Максима Горького Веронику Пляшкевич знают не только ее белорусские поклонники, но и российские зрители. Она участвовала в пятидесяти проектах театра и кино, удостоена многочисленных фестивальных призов. Хорошо знакома любителям кино по фильмам "Не покидай меня", "Смерть шпионам. Лисья нора", "Она не могла иначе", "Привет от Катюши". Не так давно труппа театра вернулась с гастролей по городам России. Зрители в Барнауле, Кемерове, Томске тепло встречали спектакли "Пане Коханку" и "Знойные мамочки" режиссера Сергея Ковальчика. Корреспондент "СОЮЗа" встретилась с примой Русского театра в Минске.

Вероника Пляшкевич: Самое сложное - своей игрой "создать" живого человека на сцене. А текст, когда в него углубляешься, запоминается сам собой. Алексей Матюш.

Вероника, каковы впечатления от гастролей?

Вероника Пляшкевич: Море позитивных эмоций! Спектакли высоко оценили не только профессиональные критики, но и зрители, которые без стеснения подходили на улицах и говорили: "А мы вас знаем!" Это очень приятно.

Вероника признается, что с Павлиной Мядёлкой она схожа в таких качествах характера, как обаятельность и смелость

Хорошее настроение наверняка подарит зрителям и новый мюзикл "Динь-дон. Я ваша мама!" по знаменитой советской киносказке "Мама", в котором вы сыграете Маму Козу.

Вероника Пляшкевич: Надеюсь на это, потому что мы очень старались. Вместе с моим неизменным сценическим партнером Сережей Чекересом и талантливыми ребятами из Театра эстрадной песни "Сябрынка" создадим сказку с прекрасными стихами Юрия Энтина, яркими костюмами и хореографией.

Вы с детства мечтали стать актрисой?

Вероника Пляшкевич: Нет. Даже не думала об этом. Во время учебы в школе занималась в образцовой вокальной студии "Театр песни". Когда пришло время выбирать профессию, четких мыслей, кем хочу стать, не было. Где-то в глубине души таилось желание поступить на эстрадное отделение, но получилось так, что случайно прошла на театральное.

Хотите сказать, при высоком конкурсе в Академию искусств смогли поступить без подготовки?

Вероника Пляшкевич: Так и было. Пришла на экзамены поддержать подругу. В последний момент готовили с ней этюд. Признаться, толком не понимала, что это такое. В итоге подруга не поступила, а меня зачислили...

Когда вы пришли работать в Театр имени Максима Горького, сразу стали главной героиней, сыграв Катарину в спектакле "Укрощение строптивой", получили награду "За лучший дебют на профессиональной сцене". В чем секрет такого быстрого успеха?

Вероника Пляшкевич: Могу предположить, что режиссеры увидели во мне огромное желание работать, с головой окунаться в роль и образ персонажа. Признаю, что не всем, кто старается, улыбается судьба. Я же, видимо, родилась под счастливой звездой. И все у меня складывается удачно.

Говорят, успех приходит к тем, кто умеет трудиться...

Вероника Пляшкевич: Согласна. Моя работа - это и есть мое главное увлечение. Я трудоголик. Заканчивая работу над одной ролью, жду новых проектов.

И даже мужа в театре нашли...

Вероника Пляшкевич: Да. У нас с Андреем Сенькиным - актерская семья. Детей пока нет. Но всему свое время. А сейчас, играя роль няни Полинки в вечерней программе "Калыханка", заряжаюсь позитивом от детской тематики.

Хорошим актером нужно родиться?

Вероника Пляшкевич: Нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Актером можно стать, постигнув теорию профессии, но по-настоящему выдающимся на этом поприще назовут тех, кто одарен талантом.

Над чем сейчас работаете?

Вероника Пляшкевич: Над ролью Грушеньки в мистическом детективе по роману Федора Достоевского "Братья Карамазовы". И эта работа меня захватывает. Потому что все в произведениях русского писателя кипит страстями, все его персонажи с большой судьбой. И не отозваться на них невозможно.

Поделитесь секретом, как актерам удается запоминать огромные тексты?

Вероника Пляшкевич: Поверьте, не это самое сложное. Главное - своей игрой "создать" живого человека на сцене. А текст, когда в него углубляешься, запоминается сам собой.

Трудно вживаться в образы героинь военного времени?

Вероника Пляшкевич: Когда работала над ролями в фильмах "Привет от Катюши", "Следы апостолов", "Не покидай меня" и других картинах на военную тему, ощутила, что чувствую персонажей на генетическом уровне. Мои бабушки, дедушки, которые воевали, успели многое мне рассказать. Их воспоминания и мой страх войны, который заложен на уровне подсознания, помогают раскрывать образы героев того времени на экране.

Насколько близкой для вас оказалась роль актрисы, писательницы и революционерки Павлины Мядёлки в кинопроекте "Купала"?

Вероника Пляшкевич: Мы с ней созвучны в таких качествах характера, как обаятельность и смелость. И это неспроста. Ведь мы обе актрисы. В остальном - разные. Но это сделало мою работу над ролью еще более интересной.

Ваша актерская мечта?

Вероника Пляшкевич: Помните строки из "Мастера и Маргариты" Михаила Булгакова: Бойтесь своих желаний - они имеют свойство сбываться. Вот и у меня: о чем мечтаю, все обязательно сбывается.