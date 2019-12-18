Продажи Lada в Европе вновь упали

По данным отчета Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в ноябре нынешнего года на рынке Европы был продан 291 автомобиль марки Lada. Это на 20,3% меньше количества машин, реализованных на европейском рынке в ноябре 2018 года - 365 шт.

За 11 месяцев этого года объем продаж автомобилей Lada на рынках стран ЕС составил 4521 ед. Это на 7,3% меньше результата, достигнутого за аналогичный период прошлого года, - 4878 ед.

Как известно из отчета ACEA, в ноябре 2019 года на авторынке стран Евросоюза было продано 1,176 млн легковых автомобилей, что говорит о приросте продаж на 5% к результату прошлого года (1,121 млн авто). За 11 месяцев нынешнего года автомобильный рынок Европы сократился в продажах на 0,3% к результату 2018 года, то есть с 14,16 до 14,12 млн ед. авто соответственно.

В России, согласно данным "Автостат Инфо", в прошлом месяце покупатели приобрели 27 331 легковой автомобиль марки Lada, что на 9,3% меньше объема машин, проданных в ноябре 2018 года (30 121 ед.). С начала этого года и по ноябрь включительно у нас в стране было продано 305 540 легковушек Lada, на 1,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года (300 264 шт.).