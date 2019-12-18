Московских водителей предупредили о сильном тумане

Сильный туман в Москве может осложнить ситуацию на главных транспортных магистралях. МЧС уже распространило экстренное предупреждение, адресованное в первую очередь водителям.

Из-за тумана видимость ухудшится до 100-500 метров. Автолюбителям, решившим отправиться в путь, рекомендуют не превышать скорость и соблюдать дистанцию на дороге. А пешеходам необходимо носить одежду со светоотражающими элементами.

Напомним, во вторник вечером Москву парализовали 9-балльные пробки. Эксперты связывают это с предновогодним ажиотажем. В среду утром, в связи с непогодой, коллапс на дорогах может повториться.