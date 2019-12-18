Пианист сыграл Вивальди на льду тверского озера

На льду озера в Твери пианист Евгений Соколовский сыграл "Зиму" Антонио Вивальди.

"Ничего необычного: просто конец осени, середина озера, первый лед, рояль и пианист на коньках", - гласит ремарка к этому необычному концерту.

По словам Евгения, к идее выкатить рояль на лед его подтолкнуло редкое природное явление: водоемы в этом году покрылись очень гладким и прозрачным льдом, не засыпанным снегом.

- Режиссер Иван Осташ, с которым я делаю уже не один клип, очень любит снимать природу. В двадцатых числах ноября, после первых крепких морозов, он поехал на разведку: посмотреть, как замерзли водоемы, чтобы сделать фотографии или видео. Тогда я и узнал от него, что в этом году сложилась такая уникальная ситуация: озера сковало абсолютно ровным, как стекло, льдом, без снега, - рассказал Евгений Соколовский. - Ребята катались по льду на коньках. Тогда я и подумал: если лед выдерживает людей, почему бы не попробовать выкатить на него рояль.

Пианист признается, что поначалу для этих целей он предполагал использовать карьеры под Тверью, где лед оказался совсем уж стеклянным, но хорошо разбирающийся в ледовых "тонкостях" Иван Осташ посоветовал не рисковать, поэтому было выбрано озеро в районе железнодорожной станции Дорошиха в Твери - там ледовая корка получилась самой крепкой. И все равно риск, конечно, был немалый - и самим провалиться, и дорогой рояль утопить.

- Перед тем как выкатить рояль (вес - 80 кг без кофра, 120 - в кофре - авт.) на середину озера, мы сначала поставили его у берега, попрыгали около него всей съемочной группой, - продолжает Евгений. - На середине озера повторили то же самое. Все оказалось нормально. К нам и рыбаки подходили, подбадривали, говорили: не переживайте, мы уже проверяли толщину, выдержит. На всю съемку потратили около двух часов.

Лед действительно выдержал, но на YouTube, где клип размещен, его сопровождает убедительная просьба к зрителям и слушателям не повторять рискованный трюк: "эксперимент выполнен профессионалами, на свой страх и риск".

С участием Евгения Соколовского и природы Тверской области снят уже не один музыкальный клип: будущий известный пианист закончил в Твери музыкальное училище имени Мусоргского, здесь живут его родители и друзья. И хотя сегодня он живет и работает в Москве, выяснилось, что для поиска визуального ряда к музыкальной классике (и не только классике) ездить далеко не надо: родная природа оказалась удивительно созвучна близкой ему музыке.

- Видеоряд, добавляемый к музыке, усиливает ее эмоциональное восприятие. Я делаю визуализацию, чтобы люди могли не только услышать музыку, но и увидеть ее, - объясняет пользу видеосъемок Евгений.

Справка "РГ"

Евгений Соколовский - российский пианист и композитор, исполняет классические произведения, а также создает и исполняет новую фортепианную музыку. Его авторские композиции и переложения знаменитых классических произведений использовались на церемонии закрытия Кубка конфедераций ФИФА 2017 года, на открытии и закрытии 37-го и 39-го Московского международного кинофестиваля, ледового шоу "Год до XXII Олимпийских игр в Сочи", в короткой программе Юлии Липницкой на Чемпионате мира по фигурному катанию и других знаковых мероприятиях.