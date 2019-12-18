Тульский кремль ни разу не пустил за свои стены врага. Но несколько раз был на грани исчезновения. И каждый раз находились люди, грудью встававшие на его защиту...

Детище Василия III

"Каменный город" был построен по указанию великого князя Московского Василия III в 1520 г. - чтобы обезопасить путь к Москве из-за угроз Крымской орды. И уже в первое десятилетие Тульский кремль успешно отразил 14 крупных попыток захвата. Самая тяжелая осада крепости крымскими татарами во главе с ханом Девлет-Гиреем случилась в 1552 г., но туляки выдержали и ее до прихода подкреплений...

Во второй половине XVII века границы страны отодвинулись далеко на юг, Тула перестала быть оборонительным постом, деньги на ремонт кремля больше не выделялись. На исходе столетия "каменный город" начал гнить, ветшать и разрушаться. А еще через сто лет генерал-губернатор Тульского, Калужского и Рязанского наместничеств Михаил Никитич Кречетников приказал его снести за "неприглядный вид".

Тогда разрушителей остановила императрица Екатерина II: в 1781 г. в Тулу пришел Высочайший Указ "возобновить" местный кремль с "возвышением башен". Легендарная крепость получила отсрочку еще на столетие. Но затем нападки на нее возобновились.

Великий князь Московский Василий III.

Дело чести губернатора Васильева

Сохранились свидетельства тульских газет XIX века:

"В 1813 г. стены кремля, возобновленные в последний раз в 1784 г., вновь пришли в такую ветхость, что возбужден был вопрос, следует ли их поддерживать на будущее время или окончательно уничтожить". Через два года после "возбуждения вопроса" тульский гражданский губернатор Иван Григорьевич Лагода представил Министерству внутренних дел два проекта: первый - по ремонту кремлевских стен, второй - "о разборке их с употреблением материала на восстановление развалившегося острога"...

Пресса так описывала дальнейшие события: "Министерство не сочло, однако, возможным разрешить так скоро вопрос об уничтожении главного памятника старины в Туле и в 1820 г. вновь затребовало от бывшего тогда тульским гражданским губернатором графа Васильева заключения по этому предмету".

К тому моменту Владимир Федорович Васильев губернаторствовал в Туле три года. И успел зарекомендовать себя ярым сторонником сохранения исторического наследия. Именно он впервые поручил "снять ситуационный план Куликова поля и открыть места, служащие памятниками исторических происшествий", стал инициатором сооружения памятника Дмитрию Донскому на Куликовом поле, организовал сбор средств на него среди тульского дворянства. А касательно кремля представил 7 мая 1820 г. конкретные предложения Рязанскому, Тульскому, Орловскому, Воронежскому и Тамбовскому генерал-губернатору Александру Дмитриевичу Балашову:

"Не входя в побуждения предшественников моих, представлявших о совершенном уничтожении крепости Тульской, я напротив к поддержанию сего достославного в летописях наших памятника нахожу следующие причины:

1) Необходимость в наших губернских городах не уничтожать, а размножать и украшать строения, а паче каменные, которые довольно редки.

2) Приличность здания сего по его местоположению. Оно означает центр лучшей части города и ко оному стекаются лучами лучшие правильные улицы, наподобие как к Адмиралтейству в Санкт-Петербурге.

3) Совершенная ненужность материала, который остался бы в случае сломки крепости сей, - после постройки острога он бы туда более не пригодился, а оставшиеся мусор и щебень или составили бы безобразные груды, или разошлись бы по рукам без всякой пользы казне.

4) Удобность, которую нахожу я в стенах замка сего, составляющих правильный параллелограмм ... чтобы учредить вокруг прекрасного собора, в средине стоящего, сборное и учебное место для квартирующих в Туле войск 3-й гренадерской дивизии, и чрез сие избавить город от приискания и обрабатывания нового такового места, которое для войск необходимо.

5) Драгоценные для сердца каждого русского предания исторические о древнем памятнике сем".

К этому документу прилагалась точная смета на починку кремля, в результате чего, был убежден Васильев, "город Тула украсится, возобновится во оном память великих дел прошедших".

Губернатора услышали. Немалые средства выделили. Но прошло еще сто лет. Время безжалостно даже к каменным городам...

Ж. Джерин. Граф В.Ф. Васильев. Конец 1810-х гг.

Рыбный бунт купца Платонова

В 1911 г. тульские власти "по просьбе деловых людей" снова решили разобрать кремль, а камень и кирпич употребить "на хозяйственные нужды города". В этот раз на защиту национального достояния встала прогрессивная общественность. Вопрос должен был рассматриваться на заседании городской Думы, соседствовавшей в одном здании с рыбным магазином купца Платонова. Узнав о повестке заседания, он завез в лавку испорченную рыбу, и жуткий запах сорвал дискуссию об уничтожении кремля...

Это, конечно, городская легенда. Но факт остается фактом: заседание Думы постоянно переносилось, пока под давлением общественности вопрос о сносе кремля не убрали из повестки.

Последний раз Тульский кремль хотели снести уже при советской власти. В 1934 г. областная газета "Коммунар" опубликовала серию статей с недвусмысленными заголовками: "Нужен ли нам кремль?", "Кремль нужно разобрать", "Зачем нужен кремль?". Предлагалось демонтировать юго-западную часть стен и летний Успенский собор, как не представляющие "никакой исторической ценности". Следовал вывод: "Тогда Тула будет иметь прекрасное место для парадов и демонстраций".

Спасло кремль лишь то, что на разборку стен и собора нужны были значительные средства. В комментарии "Коммунару" заведующий Тульским коммунотделом тов. Алексеев констатировал: "...без выделения дополнительных средств на это мы работу начать не сможем. Но лишь только будут отпущены деньги, вся эта работа должна быть выполнена в кратчайший срок".

А через год вышло решение Комитета по охране памятников революции, искусства и культуры при Президиуме ЦИК РСФСР:

"И кремль, и старый собор с колокольней - памятники архитектуры, состоящие под госохраной, а потому Комитет считает недопустимым сломку их, тем более, что проект Большой Тулы предусматривает сохранение кремля".

Сегодня Тульский кремль - главная достопримечательность древнего города. Здесь каждый камень дышит Историей. И памятью о том, как защищали эти камни от лютых врагов, косности и равнодушия.