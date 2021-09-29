На торжественную церемонию приехали потомки князя...

Потомки генерала Вадбольского у мемориальной доски в поселке Дубна Тульской области.

Есть и еще одна важная новость: наконец-то установлено место захоронения Ивана Михайловича Вадбольского. Как явствует из найденной записи в метрической книге, "города Епифани уволенный генерал Иоанн Михайлов князь Вадбольский, 62 лет, умер естественно. Погребен того же города в селе Покровском близ церкви".

Метрическая книга 1839 года с датой и местом погребения генерала И.М. Вадбольского.

Недавно члены "Рабочей группы по увековечению памяти героев Отечественной войны 1812 года", созданной в Тульской области, выезжали в Покровское (ныне Кимовского района). Храм здесь построил еще в 1767 году на свои средства дед генерала Михаил Иванович Вадбольский. В 1937 году церковь была закрыта. К 2009 году от нее оставались лишь стены, да и то частично разрушенные. Но через три года храм был восстановлен огромными стараниями местной старосты И. Сорокиной.

Восстановленный храм в селе Покровское, здесь был похоронен генерал.

Губернатор Тульской области А. Дюмин дал поручение установить рядом с храмом бюст генерала Вадбольского. "Родина" обязательно расскажет об этом.