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1 октября 2021 г. 10:00
"Родина"
Фото: Владимир Положенцев
Текст, фото: Дмитрий Овчинников (кандидат педагогических наук )
Родина - № 10(1021)

Честь имеем, генерал!

В Тульской области увековечили память князя Ивана Вадбольского - героя Отечественной войны 1812 года
В прошлом году мы подробно рассказывали о герое Отечественной войны 1812 года, генерале Иване Михайловиче Вадбольском, чей портрет помещен в Военной галерее Эрмитажа ("Родина" №№ 7, 9, 2020). На поиск его утраченной могилы в Тульскую область выезжала редакционная экспедиция. Следов захоронения найти не удалось, но глава Дубенской районной администрации К. Гузов сдержал данное год назад слово: в сквере райцентра на аллее Славы знаменитых земляков рядом с именами промышленника Никиты Демидова, мореплавателя Алексея Чирикова появилась мемориальная доска с именем героя 1812 года Ивана Вадбольского. На торжественную церемонию приехали потомки князя...
Мемориальная доска с именем героя 1812 года Ивана Вадбольского
Мемориальная доска с именем героя 1812 года Ивана Вадбольского

На торжественную церемонию приехали потомки князя...

Потомки генерала Вадбольского у мемориальной доски в поселке Дубна Тульской области.

Есть и еще одна важная новость: наконец-то установлено место захоронения Ивана Михайловича Вадбольского. Как явствует из найденной записи в метрической книге, "города Епифани уволенный генерал Иоанн Михайлов князь Вадбольский, 62 лет, умер естественно. Погребен того же города в селе Покровском близ церкви".

Метрическая книга 1839 года с датой и местом погребения генерала И.М. Вадбольского.

Недавно члены "Рабочей группы по увековечению памяти героев Отечественной войны 1812 года", созданной в Тульской области, выезжали в Покровское (ныне Кимовского района). Храм здесь построил еще в 1767 году на свои средства дед генерала Михаил Иванович Вадбольский. В 1937 году церковь была закрыта. К 2009 году от нее оставались лишь стены, да и то частично разрушенные. Но через три года храм был восстановлен огромными стараниями местной старосты И. Сорокиной.

Восстановленный храм в селе Покровское, здесь был похоронен генерал.

Губернатор Тульской области А. Дюмин дал поручение установить рядом с храмом бюст генерала Вадбольского. "Родина" обязательно расскажет об этом.

Темы дня:
#журнал Родина
#памятники
#Расследования Родины