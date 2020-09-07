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1 сентября 2020 г. 16:55
"Родина"
Текст: Дмитрий Овчинников (кандидат педагогических наук (Тула)) , Алексей Панин (кандидат исторических наук (Челябинск))
Фото: Артемий Гордеев
Родина - № 9(920)

Герой войны 1812 года: Увековечен в Эрмитаже и забыт дома

Судьбе героя Отечественной войны 1812 года Ивана Михайловича Вадбольского была посвящена наша июльская публикация. Двести лет назад портрет доблестного генерала был помещен в Военной галерее Эрмитажа. А вот его могила у стен храма Казанской Божией Матери в Одоевском уезде Тульской губернии давно утеряна. Удастся ли ее найти? Увековечить память славного защитника Отечества?
Урочище Любень. Летучий совет экспертов "Родины".
Урочище Любень. Летучий совет экспертов "Родины".

После публикации "Родины" группа историков, краеведов и чиновников, неравнодушных к прошлому, выехала в урочище Любень.

Более полувека эти заброшенные места не видели такого скопления людей и машин. В нашей группе - глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов, председатель районного комитета по образованию и культуре Виктор Петрухин, член Союза художников Сергей Данилин, родившийся в селе, уже исчезнувшем, неподалеку от храма. Да и от храма остались руины...

Цель - предварительный осмотр предполагаемого места захоронения генерала.

Первая находка - опрокинутый надгробный памятник. Текст на нем почти не читается. Совместными усилиями удается перевернуть тяжелый саркофаг. На другой стороне - полустертые строки: "Помяни мя Господи егда приидеши во Царствие твоем". Это типовое надгробие конца XIX - начала ХХ века - вряд ли оно стояло над могилой князя и генерала. Ведь рядом с храмом хоронили и крестьян, и мещан, и купцов невысокого разряда.
Рядом с ядерным центром в Сарове нашли могилу генерала войны 1812 года

Под ногами - фрагменты белокаменных надгробий. Но и на них нет надписей, которые помогут поиску. Зато недалеко от саркофага мы обнаружили небольшое, наполовину засыпанное подземное помещение. По рассказам старожилов, в советское время здесь размещался подвал с ледником.

Может быть, раньше здесь был погребальный склеп?

Обследование руин позволило сделать и другое предположение. От храма осталась лишь нижняя часть колокольни, сохранившая фрагменты фресок, дверные петли, железные стяжки. А помещение ныне полностью разрушенной церкви, видимо, находилось к востоку от нее. Склеп мог помещаться как раз под предполагаемой восточной (алтарной) частью храма. То, что в том направлении располагался церковный алтарь, подтверждает и небольшая икона Казанской Божией Матери, кем-то из местных самодельно укрепленная у ствола дерева.

Икона Казанской Божией Матери здесь появилась недавно. Фото: Артемий Гордеев

Судя по воспоминаниям старожилов, еще 10 лет назад в склеп, ныне заваленный, можно было свободно войти. Скорее всего, в революционные годы он был разграблен. Но даже уцелевшие мелкие детали - пуговица или нательный крестик - могли бы прояснить вопрос об истории усыпальницы...

Таковы результаты нашего предварительного осмотра.

Что дальше?

Археологическими раскопками на территории Тульской области занимается музей-заповедник "Куликово поле". Там резонно отвечают: "На любые археологические изыскания требуется открытый лист, множество бюрократических действий и финансирование работ. Если такая задача будет поставлена министерством культуры, готовы взяться за эту работу".

Итак, требуется принципиальное решение областных властей об установлении места захоронения героя войны 1812 года.
Кто спас Сперанского от расстрела в 1812 году?

А пока можно хотя бы увековечить память о нем. И не в чистом поле, где гуляет лишь ветер, а в сквере недалеко от главной площади Дубны - хотя бы мемориальной табличкой.

Глава районной администрации Кирилл Гузов подтвердил и такую возможность, и то, что Дубенский краеведческий музей включит имя И.М. Вадбольского в исследовательский оборот.

Военная галерея Эрмитажа, в которой посетителей встречает портрет генерала Вадбольского, увековечена строками Пушкина:

Толпою тесною художник поместил

Сюда начальников народных наших сил,

Покрытых славою чудесного похода

И вечной памятью двенадцатого года.

Увы, сегодня официальный Твиттер-аккаунт Эрмитажа констатирует: "К большому сожалению, множество памятных мест и захоронений, связанных с теми, чьи портреты есть в Галерее 1812 года, заброшены или уничтожены".

Текст на надгробии почти не читается.

Это неправильно. Так быть не должно. Дорога яркой жизни должна всегда вести к храму памяти.

Дмитрий Овчинников, кандидат педагогических наук (Тула), Алексей Панин, кандидат исторических наук (Челябинск). Фото: Артем Гордеев

P.S. Редакция "Родины" обратилась к губернатору Тульской области А.Г. Дюмину с просьбой рассмотреть вопрос об увековечении памяти героя 1812 года генерала И.М. Вадбольского.

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