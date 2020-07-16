Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
1 июля 2020 г. 13:40
Общество
Текст: Дмитрий Овчинников (кандидат педагогических наук)
Родина - № 7(720)

Солдаты звали его Николаем Чудотворцем

Будет ли восстановлена могила героя Отечественной войны 1812 года, чей портрет 200 лет назад помещен в Эрмитаже?
7 августа 1820 года Комитет Главного штаба по аттестации включил Ивана Михайловича Вадбольского в список "генералов, заслуживающих быть написанными в галерею". Речь о Военной галерее Зимнего дворца в Санкт-Петербурге - 332 портрета русских генералов, участвовавших в Отечественной войне 1812 года. Миллионы посетителей Эрмитажа прошли за 200 лет мимо молодого задумчивого мужчины в генеральском мундире.
Дж. Доу и его ассистенты А.В. Поляков и В.А. Голике. Портрет Ивана Михайловича Вадбольского. 1827 год.
Дж. Доу и его ассистенты А.В. Поляков и В.А. Голике. Портрет Ивана Михайловича Вадбольского. 1827 год.

Но уже много десятилетий никто не приходит на могилу князя Вадбольского в селе Любень Одоевского уезда Тульской губернии - имении, где он ушел из жизни в 1861 году.

Дорога в Любень

Путь до урочища Любень не близок и не легок. Села здесь нет уже около полувека после расформирования колхоза. Места глухие и труднодоступные. Ныне это территория Дубенского района Тульской области.

Остатки вымощенной камнем дороги, перемешанные с грунтом, приводят меня к руинам храма Казанской иконы Божией Матери. По документам известно, что он построен в 1779 году, имел при себе придел во имя Святителя и Чудотворца Николая и школу грамоты. Ныне здесь - разруха, запустение, тишина. И уже едва угадывается заброшенное и заросшее кладбище...

Скорее всего, на нем и похоронен геройский генерал наполеоновских сражений.

О. Пархаев. Сражение у Ла-Ротьера 20 января 1814 года.

Походы на войну

Князь Иван Михайлович Вадбольский родился в Санкт-Петербурге в 1781 году. Он был вторым ребенком в семье полковника князя Михаила Михайловича Вадбольского и княгини Настасьи Михайловны, урожденной Таракановой, бывшей "фрейлины Ея Императорского Величества". Десятилетним мальчишкой был записан сержантом в лейб-гвардии Преображенский полк. А всего через четырнадцать лет в чине ротмистра участвовал с лейб-гвардии Конным полком в Аустерлицком сражении и получил Золотую саблю "За храбрость".

В 1807 году, под Фридландом, был ранен "в шею пулею навылет" и за блестящую атаку своего эскадрона награжден орденом св. Георгия 4-й степени и прусским орденом "За достоинство".

В 1812-м, будучи уже полковником и командуя Мариупольским гусарским полком, Вадбольский участвовал "в делах под Ошмянами, Казанами, Бешенковичами". Под Витебском, "командуя 2-й линией кавалерии, удерживал порядок и подкреплял атакующих с успехом"1, за что был пожалован орденом св. Анны 2-й степени. Под Смоленском "неустрашимостью и храбростию подавал собою подчиненным пример"2 - в награду орден св. Владимира 3-й степени. При Бородине дрался на левом фланге русской позиции, был ранен "картечью в голову" - вторично награжден орденом св. Владимира 3-й степени.

Но еще более прославился наш герой в малой (партизанской) войне с французами, когда созданный по приказанию Кутузова партизанский отряд князя Вадбольского действовал в подчинении генерал-майору Дорохову. Вот хронологические выдержки из "Журнала военных действий" 1812 года:
Кто спас Сперанского от расстрела в 1812 году?

"Сентября 22-го. Полковник князь Вадбольский доносит, что разосланными от него партиями истреблено более 100 французских мародеров"3.

"Сентября 26-го. Полковник князь Вадбольский рапортует от 25 сентября, что он намерен перейти в селение Сивково, состоящее между Вереею и Можайском, а партиями его истреблено до 100 и взято в плен 16 человек"4.

"Октября 5-го. Генерал-майор Дорохов рапортует, что полковник князь Вадбольский, будучи извещен о(б) отряде французской кавалерии, следовавшей в числе 500 человек к селу Каменскому, атаковал оных с кавалериею и, не взирая на отчаянное сопротивление неприятеля, разбил его, положил на месте более 100 человек и взял в плен 4 офицера и 32 человека нижних чинов"5.

Он отличился при взятии верейских укреплений, участвовал в освобождении Малоярославца, Вязьмы, Дорогобужа, Красного, Борисова, Заграничных походах. 21 мая 1813 года был произведен в генерал-майоры, а за сражение при Ла-Ротьере, где был ранен "палашом в правый бок", награжден орденом св. Георгия 3-й степени.

Руины церкви в урочище Любень. Где-то рядом лежит бесстрашный генерал Вадбольский...

И это еще не всё!

Тринадцать лет спустя он отправился на войну с Персией, где заслужил чин генерал-лейтенанта и сыновью любовь подчиненных. В воспоминаниях Н.Н. Муравьева-Карского о Кавказской войне часто встречается имя князя Вадбольского, "коего солдаты по военным его доблестям и по наружности называли Николаем Чудотворцем... отличных добродетелей, прямой, скромный, правдивый, храбрый, веселый, приятный в обществе, умный, довольно образованный, красноречивый, честный, опытный и сметливый в обхождении с людьми, но скуп без меры и не всегда воздержан в употреблении крепких напитков... Не менее того князь Иван Михайлович был вообще любим и уважаем"6.

Вот о чем вспоминалось на руинах храма, рядом с которым лежит великий сын Отечества...

Руины церкви в урочище Любень. Где-то рядом лежит бесстрашный генерал Вадбольский...

Последний путь

В 1829 году генерал-лейтенант князь Вадбольский был уволен в отпуск "для излечения болезни, от ран происходящей". Отпуск проводил в своем имении - селе Любень, доставшемся от деда. А через четыре года был "уволен от службы за ранами, с мундиром и пенсионом полного жалованья". Еще через три года скончалась "от водяной болезни"7 его супруга, княгиня Вера Григорьевна - дочь генерал-лейтенанта барона Энгельгардта...
Рядом с ядерным центром в Сарове нашли могилу генерала войны 1812 года

В службе князь был 35 лет и 8 месяцев. В своих воспоминаниях Н.Н. Муравьев-Карский напишет об Иване Михайловиче: "Вадбольский был истинный рыцарь ...ныне живет без должности в деревне своей"8. Свидетельств о том, как завершился земной путь князя, не сохранилось. Как и следов его последнего приюта...

... Мне пора в обратный путь. Последний раз окидываю взглядом урочище Любень над речкой Черепетью. Где-то за гранью времен шумит пестрая крестьянская толпа. Где-то над Бородинским полем слышен командный голос генерала Вадбольского. Я хочу верить, что его услышат потомки. И прежде всего - земляки из города русского оружейной славы.

Генерал Иван Вадбольский достоин последних воинских почестей.

Тула

1. РГВИА. Ф. 29, Оп. 153Г, Св. 20, Д. 13. Список 3.

2. Там же. Список 6.

3. М.И. Кутузов. Сб. док. Т. IV. Ч. 1. М., 1954, С. 381.

4. Там же, С. 399.

5. Там же. Ч. 2. М., 1955, С. 15.

6. Из записок Николая Николаевича Муравьева - Карского// Русский Архив. 1893/ III, с. 345-346.

7. РГВИА. Ф. 395, Оп. 22, Д. 1171.

8. Семенищева Е.В. Род князей Вадбольских в Отечественной войне 1812 года// Отечественная война 1812 года. Источники. Памятники. Проблемы: материалы III Всероссийской научной конференции (Бородино, 1994 г.). - Бородино, 1995. - С. 96.

Темы дня:
#память
Последняя поверка красноармейца Усачева
08.07.2020 О войне

Последняя поверка красноармейца Усачева

Год назад "Родина" навестила в донецком Славянске фронтовика, который 9 мая 1945 года расписался на стене рейхстага. Через полгода Семен Иванович ушел из жизни. И вот мы снова встретились с ним - на страницах удивительного проекта "Люди Победы"

Для главного поисковика Украины павшие красноармейцы остаются навечно живыми
05.05.2020 История

Батальоны сержанта Заборина

Киевлянин Дмитрий Заборин называет себя предводителем Союза поисковых отрядов Украины. Называет в шутку, хотя руководит поисковиками давно и всерьез. На счету его команды сотни найденных и перезахороненных останков солдат Великой Отечественной. О поиске и деде-фронтовике Заборин рассказывает в интервью "Родине"

Бабушка-медсестра и дед-партизан снова встретились на мемориале родового дома
04.05.2020 Домашний архив

У своего порога

"Бабушка, тогда еще просто девушка Женя, в 41-м ушла служить медсестрой в санчасть, с которой прошагала до Праги. Одно время бабушка ассистировала в хирургическом полевом госпитале у "того самого" академика Вишневского". О бабушке, мечтавшей стать врачом, вспоминает внук Борис Голкин

#армия
Почему красноармейцам на фронте было тяжелее физически, чем гитлеровцам
09.05.2020 О войне

Семь потов войны

"Война - совсем не фейерверк, а просто - трудная работа". Эти строки фронтовика Михаила Кульчицкого давно стали крылатыми. Но представляем ли мы себе сказанное в них наглядно? То, что воевать в Великую Отечественную было не просто трудно, а неимоверно тяжело физически?

Почему деятели культуры сделали из пьяного преступника жертву режима
04.03.2020 Дискуссии

Казнь рядового Шабунина

Вмешательство Льва Толстого в эту историю привело к двум последствиям. Во-первых, имя рядового было сохранено от забвения: в полном собрании сочинений классика оно упоминается 22 раза. Во-вторых, мы стали смотреть на дело рядового Шабунина глазами писателя

В Петербурге в музее Суворова открылась выставка о Чесменском сражении
25.07.2019 История

"Cраженье при Чесме народы не забудут"

Экспозиция напомнит зрителям об одной из славных исторических дат: 7 июля 1770 года две эскадры русского флота под командованием адмирала Григория Спиридова и графа Алексея Орлова одержали победу в Чесменской бухте над турецкими силами, вдвое превосходящими силы россиян

#Отечественная война 1812 года
Как художник Теребенев отправил Наполеона на карантин
21.05.2020 Новости

Как художник Теребенев отправил Наполеона на карантин

Иван Теребенев прославился и как скульптор - в Петербурге сохранилось несколько его барельефов - и как художник. Его гравюры, прославлявшие подвиг русских солдат и ополченцев и высмеивавших французов, были известны всем

Кто спас Сперанского от расстрела в 1812 году?
02.04.2020 История

Кто спас Сперанского от расстрела в 1812 году?

Сперанского обвинили в государственной измене, в секретной переписке с Наполеоном в момент, когда война уже готовилась разразиться. Все вельможи были против него, с министром полиции во главе

Экспертиза ДНК подтвердила личность похороненного в Смоленске генерала
07.11.2019

Экспертиза ДНК подтвердила личность похороненного в Смоленске генерала

Анализ ДНК позволил установить, что найденные при раскопках в Смоленске останки принадлежат близкому другу Наполеона, французскому генералу Шарлю Этьену Гюдену. Он был смертельно ранен 19 августа 1812 года в битве при Валутиной горе