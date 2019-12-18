В Москве обсудили транзитный потенциал БЖД

В Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России состоялся "круглый стол" "Транзитный потенциал Республики Беларусь в обеспечении перевозок российских внешнеторговых грузов железнодорожным транспортом".

Как отметил начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, такие встречи стали доброй традицией: "Вот уже в седьмой раз мы вместе с нашими партнерами, российскими грузовладельцами и перевозчиками, собираемся в конце года, чтобы подвести промежуточные итоги года уходящего, представить тарифную политику БЖД на 2020 фрахтовый год, определить точки роста на следующий год".

Советник-посланник Посольства Беларуси Владимир Степук рассказал, что тема транзита актуальна для Беларуси в силу значимости транспортной составляющей для экономики страны. Сегодня в Беларуси для привлечения дополнительных грузопотоков реализуется эффективная стратегия развития грузовых транзитных перевозок: совершенствуется нормативно-правовая база, модернизируется инфраструктура, проводится гибкая тарифная политика, внедряются новые информационные технологии. Участники "круглого стола" познакомились с техническими и логистическими возможностями БЖД на рынке транспортных услуг, стратегией в части проведения тарифной политики и привлечения транзита.

Общаясь с журналистами, Владимир Морозов отметил важность для БЖД российского транзита через Беларусь. К сожалению, текущий год показал тенденции падения перевозок грузов между Россией и Беларусью. На это есть объективные причины. В то же время есть все предпосылки для роста. Одно из перспективных и наиболее активно растущих направлений - контейнерные перевозки, которые в этом году показали рост.

Отвечая на вопрос "СОЮЗа", что ожидать пассажирам в следующем году, Владимир Морозов сообщил: "Белорусская железная дорога и ОАО "РЖД" намерены внедрить ускоренное прямое дневное пассажирское сообщение между Минском и Москвой. Уже создана соответствующая рабочая группа с участием специалистов БЖД и РЖД. В настоящий момент идет проработка этого проекта. Стоит задача, чтобы днем за шесть часов в комфортабельных условиях пассажиры могли совершить поездку между столицами двух государств. Проект планируется реализовать до конца 2020 года".

Говоря о тарифах, Владимир Морозов заявил, что БЖД проводит гибкую, стабильную тарифную политику, оперативно реагируя на изменения конъюнктуры транспортного рынка. При этом важнейшим условием является обеспечение балансов интересов перевозчика и пользователя ее услуг.