Входы на многие станции метро превратились в гастрономические центры: появились не только автоматы со снеками, но даже и точки с выпечкой. А количество кофеен с живыми бариста - это официальная статистика столичного департамента транспорта - достигло 34. За последний год кофейных точек в метро стало в четыре раза больше.

Жизнь в переходах метро теперь начинается чуть ли не раньше, чем во всем городе. Уже в 7.00 в переходе на "Бибирево" открывается цветочная торговля, потом подвозят выпечку, бариста открывают окна павильонов.

И таких точек притяжения спящего и не успевшего позавтракать народа по всему метро - десятки (смотрите нашу инфографику). И еще плюс 47 автоматов со стандартным набором - сторублевыми стандартными американо, капучино и латте.

"Кофейная торговля в метро - довольно интересное направление, - рассказал "РГ" замгендиректора по коммерции ГК "Шоколадница" Евгений Прохоров. - У нас в подземке есть две экспресс-точки, но пока они не очень прибыльны с точки зрения экономики".

Как считает Прохоров, несмотря на популярность кофе, культура его потребления "по дороге" еще не сформировалась. И, по наблюдениям экспертов, "пропустить стаканчик-другой" москвичи предпочитают разве что доехав до работы. И то - если не опаздывают.

Несмотря на это, кофе с собой будет становиться все более доступным. "Рынок далек от насыщения и будет развиваться в разных форматах, - предполагает руководитель проекта PIR-COFFEE Михаил Субботин. - Наиболее активно растут сетевые кофейни, но при этом и моносегмент тоже развивается".

Как считают в "Шоколаднице", в метро вряд ли в ближайшем будущем появятся сетевые кофейни. "Такой опыт уже был, - напомнил Прохоров. - В подземку заходил кофейный лоукостер, но компания пришла к выводу, что экономика этих точек не позволит развивать это направление".

Хотя метро в последние годы сумело упорядочить систему аренды, площади под торговлю все равно остаются дорогими. К тому же живым бариста нужна зарплата. Поэтому в ближайшее время в метро будет активнее приходить не свежесваренный, а именно "вендинговый" кофе. Автомату зарплату платить не надо, хотя о регулярном обслуживании аппаратуры, конечно, все равно необходимо заботиться.

Своего покупателя напиток-хит все равно найдет, считают эксперты. Уже сейчас московский бариста в среднем продает по 190 чашек кофе, заявляют в PIR-COFFEE. В основном наш народ пьет капучино, латте и только на третьем месте - раф и американо. Однако со временем вкусы могут и поменяться.