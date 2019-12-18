Названы самые высокие новогодние елки России

Список самых высоких главных новогодних елок России составил туристический портал ТурСтат. По данным авторов рейтинга, первое место среди них заняло праздничное дерево из Красноярска.

Высота красноярской ели - 55 метров. 6 декабря ее установили на острове Татышев на восточной стороне "Татышев-парка". Официально ее откроют 25 декабря. Кстати, в Красноярске есть еще один символ Нового года - елка на Театральной площади. Она на девять метров ниже своей "сестры".

В пятерку городов с самыми высокими деревьями вошли также Екатеринбург (50 метров), Казань (35 метров), Барнаул (32 метра) и Тула (32 метра). За ними следуют ели Калининграда (30,5 метра), Уфы (30 метров), Перми (30 метров), Владивостока (28 метров) и Тюмени (28 метров).

Главная елка страны, которую 23 декабря установят на Соборной пощади Кремля, в десятку лидеров по высоте не вошла. Уступив всего метр тюменской, она оказалась на 11-й строчке рейтинга. Зато, в отличие от большинства конкурентов, московская ель живая. Ее срубили 13 декабря в Бородинском лесничестве Можайского городского округа Московской области.

Настоящее дерево красуется и на площади имени В.И. Ленина в Уфе. Его привезли туда из Благовещенского района Республики Башкортостан 21 ноября. Еще одна живая елка высотой 28 метров радует горожан, гуляющих по площади имени Салавата.

Топ-25 городов с самыми высокими новогодними елками замыкают Воронеж (26 метров), Санкт-Петербург (25 метров), Иркутск (25 метров), Самара (25 метров), Ставрополь (25 метров), Пенза (25 метров), Кемерово (25 метров), Омск (23 метра), Йошкар-Ола (23 метра), Хабаровск (23 метра), Благовещенск (22 метра), Краснодар (22 метра), Нижний Новгород (22 метра) и Новосибирск (22 метра).

Кстати, кемеровская елка оказалась в три раза дороже кремлевской. Как ранее писала "РГ", ее цена - 18 миллионов рублей.