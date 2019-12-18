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18.12.2019 10:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы самые высокие новогодние елки России

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Список самых высоких главных новогодних елок России составил туристический портал ТурСтат. По данным авторов рейтинга, первое место среди них заняло праздничное дерево из Красноярска.

Высота красноярской ели - 55 метров. 6 декабря ее установили на острове Татышев на восточной стороне "Татышев-парка". Официально ее откроют 25 декабря. Кстати, в Красноярске есть еще один символ Нового года - елка на Театральной площади. Она на девять метров ниже своей "сестры".

Фото: iStock
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В пятерку городов с самыми высокими деревьями вошли также Екатеринбург (50 метров), Казань (35 метров), Барнаул (32 метра) и Тула (32 метра). За ними следуют ели Калининграда (30,5 метра), Уфы (30 метров), Перми (30 метров), Владивостока (28 метров) и Тюмени (28 метров).

Главная елка страны, которую 23 декабря установят на Соборной пощади Кремля, в десятку лидеров по высоте не вошла. Уступив всего метр тюменской, она оказалась на 11-й строчке рейтинга. Зато, в отличие от большинства конкурентов, московская ель живая. Ее срубили 13 декабря в Бородинском лесничестве Можайского городского округа Московской области.

Настоящее дерево красуется и на площади имени В.И. Ленина в Уфе. Его привезли туда из Благовещенского района Республики Башкортостан 21 ноября. Еще одна живая елка высотой 28 метров радует горожан, гуляющих по площади имени Салавата.

Топ-25 городов с самыми высокими новогодними елками замыкают Воронеж (26 метров), Санкт-Петербург (25 метров), Иркутск (25 метров), Самара (25 метров), Ставрополь (25 метров), Пенза (25 метров), Кемерово (25 метров), Омск (23 метра), Йошкар-Ола (23 метра), Хабаровск (23 метра), Благовещенск (22 метра), Краснодар (22 метра), Нижний Новгород (22 метра) и Новосибирск (22 метра).

Кстати, кемеровская елка оказалась в три раза дороже кремлевской. Как ранее писала "РГ", ее цена - 18 миллионов рублей.

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