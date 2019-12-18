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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ничего не разжигала

Криминала в словах журналиста не нашли, но не извинились
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8044)
Полиция в Омске сообщила, что "по итогам проверки и проведения специальных экспертиз не нашла экстремизма и разжигании ненависти к учителям" в словах жительницы Омска Натальи Граф, которая ранее заявила о травле сына учителями.

Наталья Граф, в действиях которой не нашли состава преступления, - наш собственный корреспондент в Омске. В конце 2018 года она рассказала в соцсетях о конфликте с учителем и директором омской гимназии N 62, которые, по ее словам, "затравили" сына-восьмиклассника.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Наш собкор обратилась к местным чиновникам от просвещения с жалобой. Заявление матери разобрали и признали, что неправы были педагоги местной гимназии. Правда, ребенку пришлось из школы уйти. А директора гимназии, допустившую "эскалацию конфликта", уволили.

Но просто так матери эта "война" не прошла. В ответ на жалобу и "разбор полетов" матери школьника в августе вручили повестку с требованием прийти в Центр по противодействию экстремизму местного УМВД.

Оказалось, что родительский комитет "Росток" гимназии написал на мать заявление и попросил правоохранителей привлечь Наталью Граф к уголовной ответственности по статье 282 УК РФ "за экстремизм и разжигание ненависти к социальной группе педагогов за пост в соцсети".

И дело "об экстремизме" журналиста неожиданно стало развиваться с фантастической скоростью. Прокуратура, куда эта бумага поступила, переправила ее в полицию - крутым профессионалам по борьбе с экстремизмом.

Тем временем редакция связалась с омской гимназией, местной прокуратурой и министерством просвещения. И выяснились удивительные вещи. Главная из них - родительского комитета с нежным названием "Росток" в природе не существует. В прокуратуре заявление от несуществующего "Ростка" стало двигаться, что называется, "со свистом". Не подписанная никем бумага в считанные часы прошла все положенные кабинеты и коридоры, получила все требуемые визы.

Бумагу журналисту о невиновности вручать посчитали лишним. Извиняться не стали. И некому задать вопрос - во сколько обошлось казне расследование жалобы авторов подметного письма?

Надо заметить, что у обыкновенного заявления простого гражданина этот путь растягивается в лучшем случае на недели, а то и больше.

Удалось редакции пообщаться и с борцами с экстремизмом. Те пообещали разобраться. Из сообщения стало понятно, что "разбор" занял четыре месяца. Бумагу корреспонденту о невиновности вручать, судя по всему, посчитали лишним. Граф за ней поехала в полицию сама. Извиняться также никто не посчитал возможным. Как и некому задать вопрос - во сколько обошлось казне многомесячное расследование и почему никто не поискал авторов подметного письма?

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