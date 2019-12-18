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18.12.2019 14:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Мурманской области построят новый мост через реку Колу

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: Пресс-служба администрации Кольского района Фото: Пресс-служба администрации Кольского района
Фото: Пресс-служба администрации Кольского района

В Заполярье построят мост через реку Колу в поселке Шонгуй, сообщили в пресс-службе администрации Кольского района Мурманской области.

Старый мост, которым жители поселка пользовались с 50-х годов минувшего века, в 2017 году окончательно вышел из строя. Вместо него Северный флот во время учений построил временный мост, унесенный ледоходом прошлой весной. Жители поселка Шонгуй фактически остались без переправы через реку.

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Теперь эта проблема почти решена. Оставшиеся конструкции старого моста демонтированы, отметили в пресс-службе.

Берега реки отсыпаны, на месте старого моста установлены две ряжи - срубы из бревен, заполненные камнями и обшитые металлом, чтобы их не повредил ледоход. На ряжи установят четыре железные балки.

- Конструкция получится прочной и надежной, ее грузоподъемность составит более 40 тонн, - сообщил корреспонденту "РГ" глава администрации Кольского района Александр Лихолат. - Закончить работы на объекте предполагается до 25 декабря. Торжественное открытие нового моста запланировано на 27 декабря.

В начале следующего года на мосту установят видеокамеры для круглосуточного наблюдения за его состоянием. На эти цели из регионального и муниципального бюджетов будет потрачено 21,4 миллиона рублей.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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