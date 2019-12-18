В Мурманской области построят новый мост через реку Колу

В Заполярье построят мост через реку Колу в поселке Шонгуй, сообщили в пресс-службе администрации Кольского района Мурманской области.

Старый мост, которым жители поселка пользовались с 50-х годов минувшего века, в 2017 году окончательно вышел из строя. Вместо него Северный флот во время учений построил временный мост, унесенный ледоходом прошлой весной. Жители поселка Шонгуй фактически остались без переправы через реку.

Теперь эта проблема почти решена. Оставшиеся конструкции старого моста демонтированы, отметили в пресс-службе.

Берега реки отсыпаны, на месте старого моста установлены две ряжи - срубы из бревен, заполненные камнями и обшитые металлом, чтобы их не повредил ледоход. На ряжи установят четыре железные балки.

- Конструкция получится прочной и надежной, ее грузоподъемность составит более 40 тонн, - сообщил корреспонденту "РГ" глава администрации Кольского района Александр Лихолат. - Закончить работы на объекте предполагается до 25 декабря. Торжественное открытие нового моста запланировано на 27 декабря.

В начале следующего года на мосту установят видеокамеры для круглосуточного наблюдения за его состоянием. На эти цели из регионального и муниципального бюджетов будет потрачено 21,4 миллиона рублей.