В полпредстве СЗФО дали оценку череде анонимных минирований судов и ТЦ

Заведомо ложные сообщения о якобы запланированных террористических актах привели к тому, что в оперативная обстановка в Санкт-Петербурге существенно усложнилась. Особо сложной ситуацию в городе на Неве назвал заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Олег Логунов, сообщает ТАСС.

Текущее положение дел обсуждалось 18 декабря на состоявшемся в Смольном заседании по подведению итогов работы системы предупреждения и ликвидации ЧС в округе за 2019 год.

В частности, представитель полпредства отметил, что количество угроз исчисляется тысячами. Под прицел злоумышленников попадают такие важные объекты, как школы, вузы, торговые центры, станции метро. А городской и районные суды эвакуируются ежедневно в течение уже нескольких недель.

Сведения о предстоящих терактах зафиксированы и в других регионах СЗФО. Проверки объектов представителями спецслужб показывают, что все сообщения о минировании оказываются ложными. Но несмотря на отсутствие реальной угрозы, оперативная обстановка в Северо-Западном Федеральном округе и особенно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области значительно усложнилась, так как силы оперативных служб в результате отвлекаются от выполнения повседневных задач.

Напомним, что в результате злонамеренных действий террористов, длительное время рассылающих электронные письма с угрозами, в Санкт-Петербурге оперативные действия проводились в 57 школах, 24 больницах и Исаакиевском соборе.