На границе задержаны трое участников перестрелки под Ростовом

Еще трое подозреваемых в перестрелке в Орловском районе Ростовской области задержаны при попытке пересечь государственную границу России с Украиной в населенном пункте Ровеньки Белгородской области. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Напомним, конфликт с применением огнестрельного оружия произошел 22 октября этого года в хуторе Чернозубовка. Его участниками стали местными жители, повздорившие из-за участков для выпаса скота - представители двух чеченских семей, между которыми велась долгая судебная тяжба.

В результате перестрелки пять человек были убиты, еще двое ранены. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

Ранее правоохранители задержали троих участников перестрелки, еще четверо были объявлены в международный розыск по обвинению в совершении убийства.