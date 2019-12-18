Росавтодор принял железнодорожную часть Крымского моста

Федеральное дорожное агентство вслед за Ростехнадзором выдало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Комиссия, состоящая из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора подписала соответствующий акт, подтверждающий возведение конструктива моста в соответствии с проектной документацией и по нормативам. Об этом сообщила пресс-служба Росавтодора.

Теперь до 24 декабря сооружение передадут балансодержателю - эксплуатировать железную дорогу через Керченский пролив будет "Крымская железная дорога" (КЖД). А 25 декабря по новой железной дороге пройдет первый пассажирский поезд.

Сейчас специалисты проверяют железнодорожную автоматику моста - это 158 путевых ящиков с оборудованием и 500 километров кабелей связи, передающих сигнал на пост электрической централизации в Керчи. Устройства на посту будут в режиме онлайн следить за графиком движения составов, корректировать их скорость и интервал между поездами. По сигналу с поста поезд на мосту сможет снизить или увеличить скорость, выполнить торможение. Еще предстоит завершить тестирование 1178 энергосберегающих диодных светильников архитектурной подсветки на фарватерном участке. В момент прохода состава по мосту арки будут подсвечены в цвета флага России.

Железная дорога соединит города полуострова с Москвой, Санкт-Петербургом, Тверью, Рязанью, Ростовом-на-Дону, Кисловодском, Екатеринбургом и Мурманском.

- Запуск движения поездов по железнодорожной части Крымского моста несомненно положительно повлияет на развитие туризма и АПК полуострова, - уверен замминистра транспорта - руководитель Росавтодора Андрей Костюк. - Уверен, что железная дорога сможет вернуть статус одного из крупнейших работодателей Крыма.

Напомним, движение легковых автомобилей и автобусов по автомобильной части Крымского моста началось 16 мая 2018 года, а грузовики поехали по нему 1 октября того же года. Железная дорога через Керченский пролив начала строиться одновременно с автомобильной частью моста, в феврале 2016 года. Но сдать ее в эксплуатацию изначально планировалось лишь в конце 2020 года. Суммарно на двухпутной железной дороге за два года уложили 90 тысяч кубометров щебня, почти 5000 тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал. На участке железной дороги со стороны Тамани и Керчи установили шумозащитные экраны длиной 700 метров и 1,3 километра соответственно.