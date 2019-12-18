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18.12.2019 10:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тюмени скончался мужчина, получивший ожоги 80% тела при взрыве газа

Текст: Екатерина Призова
Фото: Пресс-служба СК по Тюменской области Фото: Пресс-служба СК по Тюменской области
Фото: Пресс-служба СК по Тюменской области

В Тюмени скончался один из пострадавших в результате хлопка газа в жилом доме, который произошел седьмого декабря. У него было 80 процентов ожогов тела.

"Скончался мужчина, который находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии", - подтвердили агентству РИА Новости в пресс-службе областной клинической больницы №1, уточнив, что случилось это накануне вечером.

На Ямале при пожаре на месторождении газа погибли три вахтовика

Напомним, взрыв бытового газа произошел на первом этаже жилого четырехэтажного дома на улице Павла Шарова около шести вечера. В результате происшествия и последовавшего за ним пожара пострадали двое жильцов квартиры и два газовщика (один из них погиб на месте).

С места ЧП были госпитализированы двое мужчин, один из которых с ожогами 10 процентов тела продолжает лечение (его состояние до сих пор оценивается как тяжелое), и женщина с сотрясением.

Следственный комитет РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование случившегося продолжается.

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