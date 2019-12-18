В Тюмени скончался мужчина, получивший ожоги 80% тела при взрыве газа

В Тюмени скончался один из пострадавших в результате хлопка газа в жилом доме, который произошел седьмого декабря. У него было 80 процентов ожогов тела.

"Скончался мужчина, который находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии", - подтвердили агентству РИА Новости в пресс-службе областной клинической больницы №1, уточнив, что случилось это накануне вечером.

Напомним, взрыв бытового газа произошел на первом этаже жилого четырехэтажного дома на улице Павла Шарова около шести вечера. В результате происшествия и последовавшего за ним пожара пострадали двое жильцов квартиры и два газовщика (один из них погиб на месте).

С места ЧП были госпитализированы двое мужчин, один из которых с ожогами 10 процентов тела продолжает лечение (его состояние до сих пор оценивается как тяжелое), и женщина с сотрясением.

Следственный комитет РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование случившегося продолжается.