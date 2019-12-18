РФ призвала ОБСЕ "помочь" Зеленскому с допуском журналистов на Украину

Москва призывает ОБСЕ "помочь" президенту Украины Владимиру Зеленскому выполнить его обещание по допуску российских журналистов на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, российская сторона обращается к профильным международным структурам и неправительственным организациям, прежде всего, к представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, оказать президенту Украины содействие в этом вопросе.

"Мы понимаем, что выполнить свои обещания президенту Украины непросто, учитывая ситуацию в стране, поэтому мы призываем помочь в этом господину Зеленскому", - иронизирует Захарова.

Напомним, по итогам саммита в "нормандском формате" президент Украины пригласил российских журналистов приехать на Украину, чтобы "ощутить и понять", что происходит на местах. Однако после этого нескольким журналистам было отказано во въезде.