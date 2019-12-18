В России отменяется так называемый банковский роуминг. Это комиссии за межрегиональные переводы денег между клиентами внутри одного банка. Закон подразумевает, что отмена "банковского роуминга" произойдет через полгода.

Банки часто пытаются получить повышенное вознаграждение за электронные транзакции, которые не влекут никакой нагрузки. Это явление премьер-министр Дмитрий Медведев называл региональной дискриминацией и требовал его устранить. Проведенный ФАС, минфином и Банком России анализ рынка онлайн-переводов граждан показал, что доля Сбербанка на нем - около 94%. Фото: REUTERS

В октябре это явление раскритиковал премьер-министр Дмитрий Медведев. "Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена", - сказал тогда Медведев.

Сама идея отменить "банковский роуминг" появилась еще раньше, в январе 2019 года. Ее предложили правительству Банк России, минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Проведенный ведомствами анализ рынка онлайн-переводов граждан тогда показал, что на этом рынке с долей 94% доминирует один игрок - Сбербанк. Поэтому, по сути, отмена "банковского роуминга" касается именно крупнейшего российского банка.

Отмена "банковского роуминга" затронет в основном тарификацию Сбербанка, в 2020 году он изменит систему оплаты услуг

На следующий день после критики "роуминга" премьер-министром глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк готовится отменить комиссию за межрегиональные переводы (1% при оформлении на сайте, в приложении или банкомате, 1,5% при оформлении в офисе) в 2020 году. Он также подчеркивал, что "в один день этого сделать нельзя", а в 2020 году банк будет менять систему монетизации переводов, что позволит убрать указанные комиссии.

Греф связал процесс и с подключением к системе быстрых платежей, запущенной в 2019 году Банком России. При этом, по его словам, 95% всех межрегиональных переводов Сбербанка бесплатны, но для остальных 5% "комиссия не самая удачная".

В середине октября первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин рассказывал в интервью РИА Новости, что банк готовится переходить от комиссий за отдельные операции сначала к пакетам услуг (их создание станет приоритетом в 2020 году), а потом и к персональным тарифам. При этом переход к такой схеме, уже действующей в ряде крупных банков, в Сбербанке не связывали с проблемой отмены "банковского роуминга".