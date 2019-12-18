В октябре это явление раскритиковал премьер-министр Дмитрий Медведев. "Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах. Поэтому эта межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена", - сказал тогда Медведев.
Сама идея отменить "банковский роуминг" появилась еще раньше, в январе 2019 года. Ее предложили правительству Банк России, минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Проведенный ведомствами анализ рынка онлайн-переводов граждан тогда показал, что на этом рынке с долей 94% доминирует один игрок - Сбербанк. Поэтому, по сути, отмена "банковского роуминга" касается именно крупнейшего российского банка.
На следующий день после критики "роуминга" премьер-министром глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что банк готовится отменить комиссию за межрегиональные переводы (1% при оформлении на сайте, в приложении или банкомате, 1,5% при оформлении в офисе) в 2020 году. Он также подчеркивал, что "в один день этого сделать нельзя", а в 2020 году банк будет менять систему монетизации переводов, что позволит убрать указанные комиссии.
Греф связал процесс и с подключением к системе быстрых платежей, запущенной в 2019 году Банком России. При этом, по его словам, 95% всех межрегиональных переводов Сбербанка бесплатны, но для остальных 5% "комиссия не самая удачная".
В середине октября первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин рассказывал в интервью РИА Новости, что банк готовится переходить от комиссий за отдельные операции сначала к пакетам услуг (их создание станет приоритетом в 2020 году), а потом и к персональным тарифам. При этом переход к такой схеме, уже действующей в ряде крупных банков, в Сбербанке не связывали с проблемой отмены "банковского роуминга".