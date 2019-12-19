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19 декабря 2019 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8044)

Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 434-ФЗ "О внесении изменений в статью 29 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"

Дата подписания 16 декабря 2019 г.
Опубликован 19 декабря 2019 г.

Комментарии Российской Газеты

"РГ" публикует документ об отмене "банковского роуминга"

Принят Государственной Думой 10 декабря 2019 года

Одобрен Советом Федерации 11 декабря 2019 года

Статья 1

Внести в статью 29 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2007, N 45, ст. 5425; 2010, N 8, ст. 775; N 27, ст. 3432; 2011, N 27, ст. 3873) следующие изменения:

1) дополнить новой частью второй следующего содержания:

"Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между банковскими счетами физических лиц в этой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации.";

2) части вторую - пятую считать соответственно частями третьей - шестой.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин