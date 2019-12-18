Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису lostfilm.tv

Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к популярному интернет-ресурсу lostfilm.tv. Мера принята в соответствии со статьей 15.6 Федерального закона № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Основанием стало решение Мосгорсуда по заявлению правообладателя - корпорации "Ворнер Браз.Интертеймент Инк", уточнили в пресс-службе Роскомнадзора.

Как следует из текста решения, речь шла о защите исключительных прав на сериал "Супергерл". Помимо портала lostfilm.tv доступ на основании решения суда по этому иску должен быть ограничен к ресурсам: filmhd1080net, hdkinozor.ru, kinotan.ru, tractor.in, retre.org, turboserial.net, lostfilm.tv.

Уточняется, что в течение месяца решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.