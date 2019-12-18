Россия и Беларусь договорились о компенсации за налоговый маневр

Найти решение на возникшую в текущем году проблему в энергетической сфере удалось совместными усилиями экспертов и политиков России и Беларуси. Они сумели договориться о схеме компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли в 2019-2024 годах, сообщают новостные каналы.

В качестве компенсации, информирует РИА Новости, Москва предоставит белорусским нефтеперерабатывающим заводам обратный акциз. А это значит, что партнеры по Союзному государству смогут получать вычет, как и российские, когда две страны унифицируют Налоговый кодекс в рамках экономической интеграции.

Как пояснил РБК пресс-секретарь главы правительства России Олег Осипов, сейчас стороны обсуждают вопрос об унификации налогового законодательства, после чего для предприятий обеих стран будут действовать единые правила.

Как уже сообщал "СОЮЗ", Российский налоговый маневр в нефтяной отрасли, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу, являлся одним из спорных вопросов в отношениях между странами. Дополнительные издержки у Беларуси возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.