Сборная России сыграет на Евро-2020 в уникальной форме

Технический спонсор сборной России по футболу подготовит к финальной части чемпионата Европы 2020 года полностью уникальную форму вместо той, которая была представлена ранее. Об этом журналистам рассказал президент РФС Александр Дюков.

По его словам, компания Adidas останется техническим спонсором РФС, даже после скандала с представленным ранее комплектом. Анонсированная ранее форма вызвала шквал критики со стороны общественности. Особенно сильно всех задел неправильный шлаг России, который располагается на рукавах.

РФС выразил недовольство и предложил придумать для финальной части ЧЕ-2020 другую форму. Поле непродолжительных споров технический спонсор РФС все же уступил.

"У нас будет индивидуальная, уникальная форма, которую мы получим в следующем году перед чемпионатом Европы", - заявил Дюков

Кроме того, на этот раз и ткань, и пошив будут на высочайшем уровне.

"Будет изменена ткань. Будет изменен силуэт, крой. Первоначальный вариант был неудачным, мы это сказали. Сейчас вариант нас устраивает. Adidas повел себя как настоящий партнер, быстро отреагировали и внесли изменения в форму. Этот подход нас устраивает. Скоро эту форму презентуем", - продолжил Дюков.