Сибиряки-белорусы стали главными организаторами празднования Дня Конституции России 12 декабря

В Сибири волею судеб оказались представители самых разных народов. Эти люди, для которых сибирский край стал по-настоящему близким и родным, помнят о своих корнях и стараются сохранять традиции и культуру предков.

А общие, объединяющие всех праздники, такие как День Конституции России, - хороший повод показать то, что сохранили. Национальные костюмы, народные танцы, песни на разных языках - все национальные центры культуры, национально-культурные автономии, землячества ждут таких праздников и тщательно к ним готовятся.

Концертная программа "Мы живем в России", которая проходила 12 декабря в концертном зале Федерации профсоюзных организаций Томской области при полном аншлаге, стала подарком для зрителей. Они "болели за своих", горячо аплодировали самодеятельным артистам, подпевали, когда звучали знакомые песни. Настроение у всех, и в зале, и на сцене, - радостное и торжественное.

В фойе концертного зала была развернута выставка произведений декоративно-прикладного искусства, красовались манекены в настоящих национальных костюмах, на них вблизи можно было разглядеть мелкие детали. Много людей толпилось у стендов с богато проиллюстрированной фотоснимками (в том числе архивными) выставки "Мои предки из Беларуси". Тут можно было прочесть подробные рассказы о жизни белорусов в Сибири в разные времена, узнать о судьбах конкретных людей - и некоторые зрители даже отыскивали на фотоснимках знакомых и односельчан.

- Мы живем в стране с долгой историей и богатыми традициями, - говорит одна из организаторов праздника, руководитель РОО "Национально-культурная автономия белорусов Томской области" Любовь Адаскевич. - И каждый народ вносит свой вклад в эту пеструю мозаику, в общую картину нашей культурной жизни. Зная лично представителей других народов, их культуру, помня их национальные традиции и ценности, легче оставаться добрыми друзьями и соседями. Поэтому на всех общих праздниках вы можете видеть наших артистов. Сегодня ансамбли белорусской песни "Медуница" и "Чаровница" пели песни, слова которых знакомы многим. Порадовали и выступления коллективов других автономий, выбравших для этой программы такие прекрасные номера...

Уважая культуру и традиции друг друга, легче оставаться добрыми друзьями и соседями

И правда, так и хотелось пуститься в пляс вместе с красавицами из ансамбля цыганского танца "Черген" или из театра народного танца "Ярада"! Ну а стремительные движения участников ансамбля кавказского танца "Ловзар" просто завораживают, пытаться повторить их никому не придет в голову, это особый талант... Инструментальный ансамбль "Арнех" Союза армян Томской области, ансамбль народного танца "Росинка", образцовый хореографический коллектив "Сибирский подснежник" выступили в концерте сразу с несколькими номерами. Сольные выступления солистки ансамбля "Ватан" Катерины Клейс, Лили Вагани Гетевонян, представлявшей Союз армян Томской области, и Шухвазира Ибодова тоже тронули души зрителей.

После концерта они искренне благодарили артистов за талант, фотографировались вместе с ними на память об этом вечере. Он запомнится многим, ведь концерт, выставка и угощение знаменитыми белорусскими драниками создало ощущение праздника, несмотря на то, что День российской Конституции сейчас не входит в число выходных. Впрочем, это не мешает ни праздновать, ни радоваться тому, что мы - все вместе и умеем дружить.