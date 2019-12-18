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18.12.2019 13:08
Рубрика: Легковые авто

Skoda Kamiq и Scala получили умный двигатель

Текст: Татьяна Акимова
Фото: Пресс-служба Skoda. Фото: Пресс-служба Skoda.
Фото: Пресс-служба Skoda.

В линейке компактного кроссовера Skoda Kamiq на авторынке Европы появилась новая версия - вариант с новым бензиновым мотором объемом 1,5 литров. Такой же двигатель получил и хетчбек Skoda Scala.

Новый двигатель - 4-цилиндровый мотор 1.5 TSI мощностью 150 л.с. Это самый мощный агрегат из пяти двигателей, доступных для кроссовера Skoda Kamiq.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Мотор имеет систему ACT для деактивации части цилиндров и сажевый фильтр. Двигатель агрегатируется или с 6-скоростной механической КПП, или с 7-ступенчатой роботизированной DSG.

При небольшой нагрузке система ACT автоматические отключает два цилиндра двигателя, чтобы снизить расход топлива, а сажевый фильтр удерживает твердые частицы и делает работу двигателя экологичнее. Как уточняется в сообщении Skoda, кроссовер Skoda Kamiq с новым мотором расходует в смешанном цикле от 5,4 до 6,7 литров топлива на 100 км пути.

Фото: Пресс-служба Skoda.

Skoda Scala также доступен теперь с новым двигателем 1.5 TSI на основных европейских авторынках. На этом хетчбеке мотор может сочетаться с 6-ступенчатой МКПП или с 7-диапазонной DSG.

Фото: скриншот с youtube.com
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Отметим, что моделей Skoda Kamiq и Skoda Scala нет в ассортименте чешской марки на авторынке РФ. Однако и российская линейка Skoda вскоре пополнится новинками. Речь идет о кроссовере Skoda Karoq, производство которого недавно стартовало на заводе в Нижнем Новгороде.

Также среди новинок будет и лифтбек Skoda Rapid, сборкой которого займется автозавод в Калуге. Эти модели появятся в продаже на рынке России уже в начале 2020 года.

#Skoda