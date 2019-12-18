Skoda рассекретила салон нового кроссовера

Компания Skoda распространила эскиз интерьера будущего компактного кроссовера. Дебют модели в виде концепт-кара VISION IN состоится в феврале 2020 года на автосалоне Auto Expo в Дели (Индия).

Судя по изображению, двухцветная передняя панель кроссовера выполнена с оглядкой на хэтчбек Scala со встроенным по центру тачскрином развлекательной системы, виртуальным щитком приборов и тач-панелью перед селектором трансмиссии.

На дизайн-скетче можно увидеть мультифункциональное трехспицевое рулевое колесо, компактный джойстик коробки, "парящий" подлокотник и оригинальный кристаллический элемент, "создающий эффект оптической подсветки".

Skoda Vision In по длине меньше Karoq на 122 мм (4260 мм) и в первую очередь нацелен на развивающийся индийский рынок. Причем новый кроссовер Skoda будет адаптирован под местные условия эксплуатации и разрабатывается на "тележке" MQB A0 (Polo, T-Cross, Scala, Kamiq).

По предварительным данным, серийная версия Vision In увидит свет не раньше второго полугодия 2020 года. Вряд ли новинка появится в России.