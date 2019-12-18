Сколько в новом году у белорусов и россиян ожидается выходных и праздничных дней

Покровительницей 2020 года станет Крыса (Мышь) - этот персонаж в китайском гороскопе ассоциируется с мудростью, богатством и способностью из любой ситуации извлечь максимум пользы.

В календаре Татьянин день не значится праздником, но его отмечает всё студенчество. В этот день ректор МГУ Виктор Садовничий лично угощает первокурсников медовухой. РИА Новости

Год високосный, поэтому Хозяйка добавит один денек в феврале, так что их всего будет 366. Россияне в следующем году при пятидневной рабочей неделе будут трудиться на один день больше - 248 дней. А вот на отдых, как и в этом году, им отводится 118 дней.

Белорусам Мышка добавит к рабочим дням сразу четыре. Так, если в нынешнем году в режиме рабочей пятидневки граждане Беларуси трудились 252 дня, то в наступающем 2020-ом придется провести на работе 256 дней. Количество выходных при этом сократится со 113 до 110 дней. Виноват календарь: если государственный праздник приходится на выходной, то в понедельник "отгула" не предвидится.

Новый 2020 год для всех начнется в среду 1 января, а закончится в четверг 31 декабря.

Самые многодневные праздники у россиян приходятся на первый квартал будущего года: это и новогодние каникулы, и День защитника Отечества 23 февраля, и Международный женский день 8 марта.

В январе россияне отмечают два государственных праздника - Новый год и Рождество Христово. В связи с этим и выпадают такие длинные выходные. У россиян они начнутся 1 января и закончатся 8 января. Всего в январе работать придется... 17 дней.

Кстати, столько же рабочих дней будет у россиян и в мае. Весенние каникулы пройдут в два захода: с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая. Между праздниками придется поработать всего три денечка.

Нерабочих праздничных дней в Беларуси - девять: 1 января - Новый год, 7 января - православное Рождество, 8 марта - День женщин, 28 апреля - Радоница, 1 мая - Праздник труда, 9 мая - День Победы, 3 июля - День Независимости Республики Беларусь (День Республики), 7 ноября - День Октябрьской революции, 25 декабря - католическое Рождество.

В отличие от россиян в первой декаде января белорусы выйдут на работу уже третьего числа.

Грустить после веселого новогоднего отдыха россиянам и белорусам не дадут другие праздники. Так, любимый во многих наших домах старый Новый год наступит в ночь с 13 на 14 января. Православный праздник Крещения Господня придется на 19 января. Молодая часть населения 25 января отметит праздник студенчества - Татьянин день. Кстати, белорусы отмечают день студента дважды: 17 ноября, как Международный день студентов, и 25 января - Татьянин день.

Календарь праздников на 2020 год включает в себя не только официальные, но и профессиональные, международные, православные праздники, а также дни воинской славы. Всего в 2020 году на две наши страны приходится более 470 праздников.

Согласно исследованиям Всероссийского центра изучения общественного мнения, в 2018 году День Победы и Новый год оказались самыми любимыми праздниками в России. Как показал опрос, эти дни с нетерпением ждут и отмечают 95 процентов россиян. Следующими по популярности стали 8 марта и 23 февраля, причем Международный женский день россияне празднуют с большей охотой, нежели День защитника Отечества - 88 и 84 процента соответственно. Далее в рейтинге народной любви идут Пасха, Рождество, Международный день трудящихся 1 мая и День России.

Из неофициальных праздников россияне с удовольствием отмечают первого апреля День смеха и 12 апреля - День космонавтики. Ну а те, кто учится в школе, с нетерпением ждут 25 мая последний звонок, 25 июня - выпускной бал и 1 сентября - День знаний. У военных и отслуживших в армии свои приоритеты: 23 февраля, 2 августа - день ВДВ и 10 ноября - день милиции, сейчас это День сотрудника органов внутренних дел.

Согласно социологическим опросам, самыми любимыми праздниками у белорусов и россиян являются День Победы и Новый год

С неменьшим удовольствием россияне отмечают православные праздники - Масленицу, Пасху, Троицу, Медовый и Яблочный Спас. Особое место занимает День семьи, любви и верности - он отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.

Менее популярны у россиян заграничные праздники - Хеллоуин (его отмечают 5 процентов респондентов), китайский Новый год (5 процентов) и День святого Патрика (3 процента). Активнее других их отмечает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

Отрадный факт: в России и Беларуси появляются новые праздники. Например, в январе теперь отмечается национальный день объятий, в феврале - Всемирный день свитера, а 1 марта в России любители животных балуют кошек по случаю их дня. Более того, 8 августа празднуется еще и Международный день кошек. И это еще не всё: 5 августа отмечается Международный день светофора, а в ноябре появился День матери.

Практически у каждого праздника в Беларуси уже есть свои традиции отмечания. Если Новый год и Рождество по большей части предполагают общение в кругу родных и близких, то, например, День Победы и День Независимости - это даты общественно значимые, отмечаемые в том числе на улицах и площадях. К ним, а также к Дню Октябрьской революции, который в нынешнем статусе на постсоветском пространстве сохранился только в Беларуси, приурочено открытие объектов, имеющих важное социальное значение для страны и регионов. Скажем, именно к 7 ноября были открыты 10 из 29 станций Минского метрополитена...

Особо выделим Купалье, эту чудную ночь с 6 на 7 июля. Гулянья на Купалье непременно сопровождаются обрядами, песнями и хороводами. Обязательные атрибуты - гадания и, конечно же, поиск "папараць-кветкі" - цветка папоротника, по поверьям, появляющегося всего на миг раз в году.

К СЛОВУ

Хотелось бы особо отметить, что и в России, и в Беларуси накануне официальных государственных выходных рабочее время сокращается на один час. Если же в государственные праздники, праздничные и выходные дни все же приходится трудиться, то за эту работу должна производиться доплата.