Советы директоров PSA и FCA одобрили слияние

FCA (Fiat Chrysler) и PSA (Peugeot-Citroen) подписали меморандум о намерении слияния, это важнейший этап к завершению сделки. Советы директоров одобрили объединение 17 декабря.

Новый концерн станет четвертым крупнейшим автопроизводителем мира с рыночной капитализацией порядка 46 млрд долларов США, будет на равных бороться с Volkswagen за звание лидера европейского рынка.

Слияние сулит значительную экономию средств и новые возможности. Fiat обновит модельный ряд, используя современные платформы Peugeot. Гибридные наработки Peugeot придутся ко двору всем брендам FCA, в особенности новичку американского премиум-сектора Alfa Romeo. Чрезвычайно важна совместная работа по запуску производства электромобилей.

Вместе с тем эксперты отмечают, что новому концерну предстоит заново выработать стратегию в отношении китайского рынка, заметными успехами на котором не может похвастать ни одна из сторон слияния.

Новая компания на паритетных началах будет зарегистрирована в Нидерландах. Исполнительным директором будет назначен руководитель PSA (Peugeot-Citroen) Карлос Таварес, председателем совета директоров, занимающий тот же пост в FCA Джон Элканн.