Торговая палата США предупредила об ущербе из-за санкций против РФ

Торговая палата США заявила о потенциальном ущербе, который получат американские компании в результате принятия антироссийских санкций. Представители организации обратились к сенаторам с данным предупреждением.

В частности, экономические меры, которые могут быть приняты против суверенного долга России, помешают "банкам США оказывать услуги их американским корпоративным клиентам, работающим в РФ". Американскому бизнесу также придется отказаться от инвестиций в любые энергетические проекты с российским госучастием.

Торговая палата призвала "пересмотреть законопроект и доработать его". В организации отметили, что США следует прибегать к санкциям против других стран, когда есть "шансы на успех" в том, что касается изменения их политики.

Напомним, американский сенат ранее утвердил военный бюджет США с санкциями против "Северного потока-2".