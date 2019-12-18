В бассейн будут пускать без справки

До недавних пор в России все любители поплавать были уверены, что для посещения бассейна нужна справка от врача. Роспотребнадзор с этим не согласился и в судах доказал, что взрослый человек (от 12 лет и старше) справку предоставлять не обязан. Это нарушает права потребителя. Наш вопрос белорусским читателям: кого бы вы не пустили в бассейн?

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике:

- Как мы не допускаем людей с некоторыми патологиями к вождению автомобиля, так же должно быть и с посещением бассейна. Поэтому справка нужна. Дело в том, что некоторые могут просто не знать о своей патологии либо неправильно ее оценивать. И речь не только про грибок, какие-то кожные заболевания. Бывают случаи, когда человек может просто потерять сознание. Однажды, когда я была на занятии аквааэробикой, у одного из посетителей бассейна случился эпилептический припадок прямо в воде. Счастье, что рядом оказались мужчины, которые его вытащили, а мы смогли оказать первую помощь.

Ольга Богатыревич, телеведущая:

- Было время, когда посещала бассейн. Но, посмотрев, что туда ходят и люди с грибковыми, кожными заболеваниями, отказалась от посещения. Мне сложно не думать об этом. А справки - это формальность. Сейчас много говорят про новые средства для очистки и обеззараживания воды в бассейнах. Но на деле чувствуется запах хлорки, это неприятно. Вот и получается: пойти хочется, но я себя останавливаю. Боюсь, что проблем может быть больше, чем пользы.

Виталий Василевский, директор средней школы N 204 Минска:

- Бассейны могут стать очагами грибковой, аденовирусной и паразитарной инфекций. Именно по этой причине к бассейнам учреждений образования, в том числе в нашей школе, предъявляются максимально жесткие требования по гигиене и санитарным нормам. Пребывание в воде обучающихся должно быть абсолютно безопасным и приносить только пользу. В то же время наш бассейн оказывает услуги населению. Поэтому я как руководитель считаю, что наличие соответствующих медицинских справок - это минимальный барьер для тех, кто знает, что им нельзя в воду, но все равно пытается просочиться.

Елена Малюско, старший тренер по плаванию Национальной команды Беларуси:

- Считаю, что справка необходима. Ведь есть много скрытых патологий. Например, кардиологические. Отсутствие справки накладывает ответственность на администрацию бассейна, тренера или инструктора, который стоит у бортика. А в чем они виноваты? При эпилепсии, думаю, тоже должны быть ограничения: если людей и пускать в бассейн, то в специально созданные группы. А еще есть ряд психических заболеваний. В моей практике был случай, когда человек пришел в бассейн общего пользования... в чем мать родила. Впрочем, к сожалению, у нас справки в бассейн часто выдаются очень формально.