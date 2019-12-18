В главке собственной безопасности МВД создана новая группа

Новое подразделение создано в Главном управлении собственной безопасности МВД РФ. В пресс-службе ведомства сообщили, что сформированная в структуре главка группа призвана предупреждать и пресекать правонарушения со стороны сотрудников органов внутренних дел в сфере оборота наркотиков.

Напомним, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев еще в июне поручил руководителям ГУ СБ и организационно-штатному управлению МВД подготовить предложения о создании специализированных подразделений. Произошло это после ежегодной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".

Тогда глава государства сказал, что МВД необходимо создать в системе собственной безопасности структуру, которая займется злоупотреблениями в делах, подобных делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, которого обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Журналиста после комплексных экспертиз полностью оправдали, а семерых полицейских уволили.

Что это было - ошибка, излишнее служебное рвение, чтобы заслужить лишний "плюсик", коррупция или конкретный "заказ" на неугодного журналиста - пока выясняется. Но имеется откровенное злоупотребление служебным положением, подтасовка фактов, подбрасывание улик. Поэтому руководство ведомства предприняло изменение в штатной структуре - усилило службу собственной безопасности.

Специализация в этом главке существует давно. Так, есть оперативники, курирующие уголовной розыск, есть - экономическую безопасность.