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18.12.2019 15:36
Рубрика: Digital

В "Яндексе" можно будет увидеть пандусы и съезды с тротуаров

Текст: Светлана Батова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В будущем году мобильная Народная Карта от "Яндекса" научится фотографировать пешеходные маршруты. Благодаря этому пользователи смогут определить, насколько доступны для маломобильных пешеходов тротуары и лестницы, которые им предстоит преодолеть на маршруте.

Фото: Антон Благовещенский/РГ
"Яндекс" запустил новый поиск. Чем он лучше - самое главное

Съемки таких маршрутов очень нужны мамам с колясками, инвалидам, передвигающимся на колясках, пожилым людям.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, работа над картой уже началась - на предмет наличия пандуса у входа уже проверены 115 тысяч организаций.

Пешеходные маршруты можно будет смотреть в разделе "Зеркала", он есть в веб-версии "Яндекс.Карт". Напомним, там сейчас уже находятся фотографии всех автодорог, доступен просмотр скоростного режима, полосности дорог, поворотов и т.д. При построении маршрута все имеющиеся фотографии объединяются в видео.

Digital Технологии Компании Информационные технологии Яндекс

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