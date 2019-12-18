В "Яндексе" можно будет увидеть пандусы и съезды с тротуаров

В будущем году мобильная Народная Карта от "Яндекса" научится фотографировать пешеходные маршруты. Благодаря этому пользователи смогут определить, насколько доступны для маломобильных пешеходов тротуары и лестницы, которые им предстоит преодолеть на маршруте.

Съемки таких маршрутов очень нужны мамам с колясками, инвалидам, передвигающимся на колясках, пожилым людям.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе компании, работа над картой уже началась - на предмет наличия пандуса у входа уже проверены 115 тысяч организаций.

Пешеходные маршруты можно будет смотреть в разделе "Зеркала", он есть в веб-версии "Яндекс.Карт". Напомним, там сейчас уже находятся фотографии всех автодорог, доступен просмотр скоростного режима, полосности дорог, поворотов и т.д. При построении маршрута все имеющиеся фотографии объединяются в видео.