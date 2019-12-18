В январе начнется эксперимент по маркировке минеральной воды

Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров по итогам заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

По его словам, относительно количества контрафакта на рынке были приведены цифры и позиции разных ведомств, а также экспертов из Высшей школы экономики. Мнения эти неоднозначны.

"Мы видим и понимаем, что есть подтверждение того, что цифры расходятся от 2% до 30% по нелегальному обороту, по фальсификату и контрафакту. И, при этом, были в том числе позиции других ведомств, которые озвучивали определенное сомнение в этой части, в подтверждаемости этих цифр", - сказал он.

В итоге ведомства сошлись на том, что необходим эксперимент по маркировке минеральной и питьевой бутилированной воды.

По словам министра, по завершению девяти месяцев можно будет сделать вывод, продолжать эксперимент или же сделать маркировку обязательной.

Напомним, что по последним данным Роспотребнадзора в 80% минеральной воды были выявлены различные нарушения. Проверено было более 200 тысяч партий минеральной воды объемом более 175 тысяч тонн. Более 150 партий минеральной воды было изъято из-за несоответствия обязательным требованиям.