В Кремле сообщили формат встречи Путина и Лукашенко

В пятницу президенты России и Беларуси проведут рабочую встречу. То, что общение пройдет именно в таком формате, подтвердили в Кремле.

На вопрос, удалось ли продвинуться вперед по согласованию "дорожных карт", пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал журналистам: "Сейчас ведется работа во исполнение поручений, которые два президента дали после встречи в Сочи".

Напомним, что разрабатывается 31 проект "дорожных карт". Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, говоря о работе над ними: "Очень серьезно продвинулись. Определенное количество несогласованных вопросов остается. В пятницу будет очередная встреча двух президентов. Мне кажется, еще один шаг вперед можем сделать".

Переговоры Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут в Санкт-Петербурге.