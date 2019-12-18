В России установится европейская зима

Куда пропали знаменитые русские морозы и какие погодные сюрпризы ожидают нас в будущем, рассказал глава лаборатории климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Как пишет KP.Ru, нынешнюю зиму климатолог считает аномальной. Но, как ни парадоксально это прозвучит, такая погода очень точно характеризует общую тенденцию, ведь последний зимний месяц за минувшие тридцать лет стал теплее примерно на четыре градуса.

Погода меняется в сторону глобального потепления, и это свершившийся факт. Похоже, нам надолго придется спрятать шубы и шапки. Хорошо это или плохо - дело субъективное.

Как сказал Семенов, мы явно движемся к европейской зиме. Контрастные температурные перепады между теплыми и холодными месяцами будут не столь заметны, а зимний период со временем станет еще мягче. Столбик термометра будет держаться около нуля, иногда опускаясь до минус пяти - десяти градусов.

К изменению климата нужно будет адаптироваться, в первую очередь, сельскому хозяйству. Придется пересмотреть сроки работ, технологи и даже выращиваемые культуры. Очевидно, что изменятся и другие сферы деятельности человека. Рост уровня углекислого газа в атмосфере окажет влияние не только на сельское хозяйство.

Если эта тенденция продолжится, то погода в Москве будет напоминать краснодарскую, а в Санкт-Петербурге - ту, что сейчас наблюдается в Софии.

Кстати, если говорить о нынешней зиме, то специалисты Гидрометцентра пообещали, что она будет "розовой". Этот цвет синоптики используют при составлении карт, когда погода ожидается с небольшими положительными аномалиями. А вот насколько температура будет выше, сказать сложно.

Предсказать интенсивность аномалии, как и давать длительные прогнозы, синоптики пока не научились. Сегодня они умеют составлять точный прогноз на неделю, но не более.