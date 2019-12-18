Видео: два складских погрузчика уронили третьего

Не так-то просто разобраться, в каком жанре снято это короткометражное видео: производственная драма, блокбастер или комедия. А может, захватывающий научпоп в духе "Разрушителей легенд"? Наверное, всего понемножку, что и сделало ролик столь волнующим и смешным, а его развязку столь поучительной.

В чилийском Сантьяго складские рабочие придумали, как облегчить загрузку фуры - подняли на нее миниатюрный вилочный погрузчик и тот, катаясь по кузову, как по дороге, быстро и четко выполнил всю работу.

А когда решили опустить погрузчик на землю при помощи двух других погрузчиков, то что-то в этой рекурсии не сложилось. Водители не учли разную длину рычага, подцепляя вилами груз, и через несколько секунд та машина, где плечо рычага было больше, не выдержала нагрузки, накренилась и упала. Судя по заразительному смеху всех героев этого видео, падение оказалось не столь фатальным, как могло показаться со стороны: все живы и даже немного поумнели.