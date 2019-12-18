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18.12.2019 11:00
Рубрика: Видео

Видео: на АЗС женщина набрала бензин в полиэтиленовые пакеты

Текст: Вадим Давыденко

Смотреть этот ролик смешно и одновременно страшно: на автозаправке в США женщина-водитель недрогнувшей рукой льет бензин не прямиком в бензобак, а ...в полиэтиленовые пакеты. Зачем, для чего - непонятно. Видео снято в американском Хьюстоне (Техас), поэтому так и напрашивается фраза из киноклассики: "Хьюстон, у нас проблемы!"

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Особенно страшно становится, когда полный бензина пакет лопается по шву и топливо щедрой струйкой начинает литься на асфальт и на ноги автомобилистки. Но даму это ничуть не смущает. Как опытная хозяйка она достает из пакета с пакетами запасной экземпляр и упаковывает бензин в двойной слой полиэтилена.

Когда кажется, что всё, вот он, апогей абсурда и ужаса, женщина спокойно укладывает пакеты в багажник - спасибо, что не в салон - и спокойно уезжает.

В комментариях под видео острословы предположили, что именно так дама и пытается "заправить" свою машину, не подозревая о наличии у автомобиля бензобака. Истина, кажется, где-то рядом.

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#видео #авто