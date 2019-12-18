Вина из автохтонного винограда призывают выделить в продаже

Вина из автохтонного российского винограда (аборигенные, коренные сорта) выделить среди других вин при продаже предлагает Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА). Об этом рассказал "РГ" директор центра Вадим Дробиз.

Сделать это можно по примеру вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Автохтоны и так входят в обе категории, однако помимо указания информации на этикетке такое вино можно еще и отдельно размещать на магазинной полке.

Автохтонный - значит, аборигенный, коренной сорт винограда, присущий конкретной территории, исторически произрастающий на ней в силу климатических и других особенностей. Автохтонные сорта используются преимущественно там, где они растут, в отличие от международных сортов, распространенных в основных винодельческих регионах мира независимо от происхождения. В мире по числу автохтонных сортов винограда лидирует Италия, где их насчитывается около 400.

Самый известный пример вина из автохтонного сорта на постсоветском пространстве - "Хванчкара". Виноград для него выращивается в регионе Рача-Лечхуми в Грузии. "Кстати, "Хванчкара", как и "Киндзмараули", стала известна благодаря советскому виноделию. Да и сейчас 65 процентов грузинского вина потребляет Россия и еще 15 процентов - государства на постсоветском пространстве", - говорит Вадим Дробиз.

Сколько сегодня в России винных аборигенов, сказать сложно. Только в Крыму ученые насчитали их более 100. Было больше, но многие исчезли в конце прошлого века. Массовых автохтонных сортов пока немного. Они в основном произрастают на правом берегу Дона, в Крыму, на Кубани, в Ставропольском крае и даже в Дагестане. "Красностоп, кокур, сибирьковый, пухляковский, цимлянский черный - это известные наши российские красные, белые, игристые сорта", - говорит президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. И в российских магазинах появились одноименные вина, например "Красностоп" и "Кокур". "Цимлянское" известно уже давно. Кроме того, российские селекционеры сейчас создают новые сорта, приспособленные к нашим климатическим условиям.

Кстати, потребление игристых вин по итогам 2019 года в России выросло на два процента, а винных напитков - на 10 процентов, отмечает Вадим Дробиз. "Это связано в первую очередь с популяризацией потребления вина", - полагает он.

Однако Россия по-прежнему находится на нижней строчке первой десятки стран по потреблению вина. По данным ЦИФРРА, среднедушевое потребление шампанского в стране - чуть больше одного литра в год, вина - 3,5 литра, около двух литров - другой винодельческой продукции. Для сравнения, еще в 1984 году россияне в среднем выпивали 28 литров винодельческой продукции в год.

Если государство будет поддерживать российских производителей, к 2030 году потребление вина в России может увеличиться более чем в два раза, полагают в Союзе виноградарей и виноделов России. Этому в том числе должен способствовать и принятый закон о виноградарстве и виноделии.