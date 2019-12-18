Вина из автохтонного винограда призывают выделить в продаже

Новости

В Госдуму внесен проект закона об использовании ФСО боевой техники 19:49
Вышел экспортный IMAX-трейлер "Вторжения" Бондарчука 19:45
Власти Эстонии ставят ультиматум журналистам Sputnik: увольнение или суд 19:27
Фото: семья Анастасии Заворотнюк показала своих преследователей 19:26
Сборная России сыграет на Евро-2020 в уникальной форме 19:23
Фильм про японского писателя Осаму Дадзая покажут в Москве 19:16
Депутаты ГД РФ оценили позицию Берлина по санкциям за "Северный поток - 2" 19:14
В Оренбуржье запретили продажу снюсов 19:09
В ФРГ санкции в отношении "Северного потока-2" назвали нарушением табу 19:08
40 граждан Израиля задержали в аэропорту Домодедово 19:07
Видео: младшая сестра Жанны Фриске стала ее копией 19:05
В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения и шторма 18:56
Умер создатель льва Бонифация Сергей Алимов 18:45
Роскомнадзор заблокировал доступ к сервису lostfilm.tv 18:34
На Кубани возбудили около 300 дел по обманутым дольщикам 18:32
На улучшение воздуха в восьми городах направят почти 78 млрд рублей 18:24
Какие авиамаршруты предпочитают белорусы на Новый год 18:20
Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии 18:14
Из Онежского озера на окраине Петрозаводска достали тело женщины 18:05
В полпредстве СЗФО дали оценку череде анонимных минирований судов и ТЦ 17:42
МИД РФ объяснил причины задержания японских рыбаков 17:40
Названа новая версия гибели актера Дмитрия Марьянова 17:37
Вышел первый трейлер "Пальмы" - "русского "Хатико" 17:36
Белгородских газовиков отправили под арест за взрыв дома 17:35
В Томске создали онлайн-карту торгующих нелегальным алкоголем магазинов 17:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
Три российских фильма попали в шорт-листы "Оскара"
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
РГО и "Яндекс" создадут "Яндекс.Учебник" по географии
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
Будет ли Россия наращивать вложения в госдолг США
18.12.2019 18:43
Рубрика: Экономика

Свое в бокале

Вина из автохтонного винограда призывают выделить в продаже
Текст: Алена Узбекова
Российская газета - Федеральный выпуск № 286(8044)
Вина из автохтонного российского винограда (аборигенные, коренные сорта) выделить среди других вин при продаже предлагает Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА). Об этом рассказал "РГ" директор центра Вадим Дробиз.

Сделать это можно по примеру вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Автохтоны и так входят в обе категории, однако помимо указания информации на этикетке такое вино можно еще и отдельно размещать на магазинной полке.

Фото: iStock
В Роскачестве рассказали, как выбрать белое вино

Автохтонный - значит, аборигенный, коренной сорт винограда, присущий конкретной территории, исторически произрастающий на ней в силу климатических и других особенностей. Автохтонные сорта используются преимущественно там, где они растут, в отличие от международных сортов, распространенных в основных винодельческих регионах мира независимо от происхождения. В мире по числу автохтонных сортов винограда лидирует Италия, где их насчитывается около 400.

Самый известный пример вина из автохтонного сорта на постсоветском пространстве - "Хванчкара". Виноград для него выращивается в регионе Рача-Лечхуми в Грузии. "Кстати, "Хванчкара", как и "Киндзмараули", стала известна благодаря советскому виноделию. Да и сейчас 65 процентов грузинского вина потребляет Россия и еще 15 процентов - государства на постсоветском пространстве", - говорит Вадим Дробиз.

Сколько сегодня в России винных аборигенов, сказать сложно. Только в Крыму ученые насчитали их более 100. Было больше, но многие исчезли в конце прошлого века. Массовых автохтонных сортов пока немного. Они в основном произрастают на правом берегу Дона, в Крыму, на Кубани, в Ставропольском крае и даже в Дагестане. "Красностоп, кокур, сибирьковый, пухляковский, цимлянский черный - это известные наши российские красные, белые, игристые сорта", - говорит президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович. И в российских магазинах появились одноименные вина, например "Красностоп" и "Кокур". "Цимлянское" известно уже давно. Кроме того, российские селекционеры сейчас создают новые сорта, приспособленные к нашим климатическим условиям.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Крымским виноделам разрешат открыть магазины на вокзалах и аэропортах

Кстати, потребление игристых вин по итогам 2019 года в России выросло на два процента, а винных напитков - на 10 процентов, отмечает Вадим Дробиз. "Это связано в первую очередь с популяризацией потребления вина", - полагает он.

Однако Россия по-прежнему находится на нижней строчке первой десятки стран по потреблению вина. По данным ЦИФРРА, среднедушевое потребление шампанского в стране - чуть больше одного литра в год, вина - 3,5 литра, около двух литров - другой винодельческой продукции. Для сравнения, еще в 1984 году россияне в среднем выпивали 28 литров винодельческой продукции в год.

Если государство будет поддерживать российских производителей, к 2030 году потребление вина в России может увеличиться более чем в два раза, полагают в Союзе виноградарей и виноделов России. Этому в том числе должен способствовать и принятый закон о виноградарстве и виноделии.

Фото: Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Алена Узбекова
Экономика Товары и цены

Главное сегодня

В России появятся новые механизмы расселения аварийного жилья
В Госдуме рассказали о предстоящей встрече Путина с парламентариями
Bloomberg: США признают бесполезность мер против "Северного потока-2"
Ракета "Союз" с телескопом CHEOPS стартовала с космодрома Куру
Принят закон о закупке незарегистрированных в России лекарств