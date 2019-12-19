400 тысяч автомобилей за 4 года: АвтоВАЗ выпустил юбилейную Vesta

В декабре на конвейере Ижевского завода Lada был выпущен юбилейный автомобиль Vesta. Это 400-тысячный экземпляр модели, производство которой стартовало лишь в сентябре 2015 года.

Юбилейным автомобилем стал ярко-синий седан "Дайвинг" в совсем свежей комплектации Exclusive. Под капотом "Весты" стоит франко-японский двигатель H4m объёмом 1,6 литра, который развивает 113 лошадиных сил и работает в паре с вариатором - такая модификация модели появилась на рынке лишь в ноябре этого года.

Помимо нового силового агрегата, Vesta Exclusive получила ряд обновлений экстерьера. Среди них боковые зеркала аэродинамической формы с электроприводом складывания, антенна-плавник на крыше, спойлер на крышке багажника, колёсные диски с новым дизайном, тонированные задние стёкла, бескаркасные щётки стеклоочистителя (они же - "дворники") и хромированная насадка выхлопной трубы.

В интерьере появилась обивка сидений с новым рисунком, добавлены металлические накладки на педалях и порогах, кожаное рулевое колесо теперь с функцией обогрева, а стойки крыши и потолок - чёрные, как у версии Sport. Подстаканники на центральной панели стали глубже. Стеклоподъёмникам добавили автодоводчики.

Ежедневно с конвейера сходит более 500 автомобилей семейства Lada Vesta. Модель занимает вторую строчку в рейтинге самых продаваемых автомобилей в РФ (после Lada Granta).