Трамп выразил уверенность в оправдании его сенатом

Президент США Дональд Трамп готов к следующим шагам в рамках процедуры импичмента. Он не сомневается, что будет полностью оправдан в сенате. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Белого дома.

Американский лидер верит, что сенат восстановит "должный порядок, справедливость и надлежащее судопроизводство, которые все проигнорировали в палате представителей, - цитирует РИА Новости сообщение.

Напомним, палата представителей США утвердила обвинения по двум пунктам против Трампа и вынесла ему третий в истории страны импичмент. За то, чтобы обвинить Трампа в злоупотреблении властью, высказались 230 законодателей, против - 197, один воздержался. За обвинение главы государства в препятствовании расследованию конгресса проголосовали 229 законодателей, против высказались 198 конгрессменов, один депутат вновь воздержался. Голоса разложились практически в полном соответствии с партийными линиями: "за" голосовали только оппозиционные Белому дому демократы, а "против" высказались республиканцы.

Позже Трамп обратил особое внимание на то, что три демократа проголосовали против импичмента. По его словам, представители Демократической партии всегда держатся вместе. "Вдумайтесь: три демократа заняли нашу сторону. Это неслыханно", - подчеркнул глава Белого дома.