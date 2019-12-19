Развитие современных технологий ТЭК отечественного производства в условиях замедления темпов мировой экономики становится ключевым не только для энергобезопасности страны, но и для поддержания темпов экономического развития и конкурентоспособности.

В отдельных сегментах российские компании отрасли уже смогли не просто достичь заметных успехов в реализации программы импортозамещения, но и выйти на международные рынки.

Конкурентное преимущество РФ на мировом рынке углеводородов в ближайшие десятилетия будет обеспечиваться за счет вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов. Именно они обеспечат будущее нефтянки, но это потребует определенных усилий. Как рассказал замдиректора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго России Андрей Терешок, за последнее время доля запасов, затронутых теми или иными льготами со стороны государства, выросла до половины. То есть без мер господдержки стабилизировать добычу на нынешнем уровне будет достаточно сложно.

За последнее десятилетие добыча нефти в стране выросла в целом на 12 процентов. Однако обеспечение роста требует все больших затрат: увеличилась обводненность месторождений и средняя проходка в бурении, упал дебит скважины. А затраты на добычу тонны нефти выросли вдвое. Это особенно характерно для Западной Сибири, где сосредоточены основные запасы ТрИЗ. "Несмотря на серьезные меры экономического стимулирования и поддержки, в частности льготы по экспортной пошлине, понижающего коэффициента к ставке НДПИ, добыча из баженовских, абалакских, хадумских и доманиковых отложений показывает очень низкие темпы. Поэтому необходимо технологическое стимулирование", - отмечает представитель ведомства.

В условиях санкций достижение технологического прорыва возможно лишь при замене импортных технологий отечественным инновационным оборудованием и разработке сопутствующих сервисных услуг. Для этого в 2018 году при минэнерго совместно с минпромторгом был создан Центр компетенции импортозамещения в ТЭК. Здесь формируется пул перспективных технологий, включая производство оборудования. Консолидировать технологический заказ добывающих компаний и научно-производственного сектора, а также смежных отраслей также поможет федеральный проект "Освоение баженовской свиты в Западной Сибири". На сегодня он объединяет уже более 20 участников, включая НИИ, стартапы, средний и крупный бизнес, ВИНК. Все это создает наиболее благоприятные условия для свежих инновационных бизнесов с высоким экспортным потенциалом.

Проект "Освоение баженовской свиты в Западной Сибири" объединяет сегодня более 20 участников

Как пояснил зампредседателя правления, первый замгендиректора "Газпром нефти" Вадим Яковлев, разработка баженовской свиты - это качественно новый продукт, основанный на создании протяженной сетки скважин для доставки сырья на поверхность. Он требует решения целого комплекса задач в области материаловедения, машиностроения, создания новых программных продуктов и нефтесервисных услуг.

Например, одна из технологий, которая позволит увеличить отдачу баженовской свиты, требует закачки воды в пласт с давлением более 500 атмосфер при температуре 500 градусов. При этом американские технологии извлечения сланцевой нефти в баженовских условиях не работают, нужны новые решения с учетом конкретной географии добычи.

Здесь одним из наиболее успешных решений стало создание ПО для симулятора гидроразрыва пласта, которому нет аналогов в мире. Эта инжиниринговая разработка нашла применение на практике, подтвердив востребованность со стороны компаний отрасли и коммерческую успешность. В целом, согласно данным "Роснефти", практически 90 процентов всего закупаемого компанией оборудования - российского производства.

В сфере газодобычи активное вовлечение российских промышленных и машиностроительных предприятий в реализацию своих проектов ведет "Газпром". По сообщению компании, экономический эффект от внедрения импортозамещающих технологий, оборудования и материалов на объектах группы в 2016-2018 годах оценивается в 20,7 миллиарда рублей. Объем вложений российских предприятий в модернизацию и создание новых производственных мощностей только в рамках долгосрочных договоров с лидером газовой отрасли достигли 17,8 миллиарда рублей.

Одним из востребованных продуктов такого взаимодействия стало создание полного спектра ключевого оборудования для эксплуатации морских месторождений, в частности образцов первого российского оборудования в сфере подводной добычи углеводородов. Таким образом, активная фаза создания пула технологий постепенно переходит в стадию их тиражирования на промышленной основе. И здесь актуальным становится вопрос, как привлечь необходимый приток инвестиций. Эта задача несет определенные технологические риски, поскольку успех отдельных решений не гарантирован и только многосторонний подход, включающий в себя целый портфель проектов, способен "выстрелить".

Как рассказал гендиректор VEB Ventures Олег Теплов, действенные механизмы венчурных инвестиций в нефтегазовой отрасли уже работают. Что касается структуры таких фондов, то здесь целесообразно взаимодействие большого технологического партнера, который может быть заказчиком технологий, и, с другой стороны, институциональных инвесторов. Технологии, которые создаются в связке технологического партнера и финансового института, уже задействованы на рынке. В то же время в отрасли все более востребованы цифровые технологии века. Например, использование цифрового двойника пласта или сетки разрывов в доказало свою коммерческую эффективность. "Такая модель значительно снижает риски натурного использования. Кроме того, понять новые неочевидные взаимосвязи, оптимизировать затраты и повысить эффективность эксплуатации месторождений помогут такие перспективные направления, как облачные технологии вычисления, ИИ и алгоритмы вокруг него", - резюмирует эксперт.