Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
19.12.2019 11:20
Рубрика: Легковые авто

Cамый дешевый кроссовер Kia получил имя

Текст: Татьяна Акимова
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

В феврале 2020 года на автомобильной выставке в Нью-Дели компания Kia впервые покажет свой новый глобальный кроссовер в серийном исполнении. Об этом стало известно от индийского издания Indian Autoblog.

Источник также выяснил, что Kia подала заявку на регистрацию нового имени Sonet. Обычно, если компания выбирает имя на "S", то речь идет о модели, предназначенной для продажи на нескольких рынках.

Фото: Пресс-служба Kia.
Приедет ли в Россию кроссовер Kia XCeed

Инсайдеры заявляют, что кроссовер Kia Sonet в кузове длиной до 4 м реализован на общей с моделью Hyundai Venue платформе и "заимствует" у последней некоторые узлы и силовые агрегаты. Линейку двигателей модели Kia Sonet составят, предположительно, 4-цилиндровый 1,2-литровый бензиновый мотор, а также 1,0-литровый двигатель T-GDI мощностью 120 л.с., 1,6-литровый "атмосферник" и турбодизель на 90 л.с. В зависимости от типа мотора на кроссовере будут использоваться 5- и 6-скоростные МКПП или 7-ступенчатая коробка DCT.

Кроссовер Kia Sonet получит светодиодные фары, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, люк с электроприводом, а также мульти-медийную систему с 8-дюймовым экраном, сидения с подогревом и другое оборудование.

Свою новую модель Kia запустит в производство на заводе в Индии, а продавать новинку будет не только на индийском рынке, но и в странах Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокенского региона.

Skoda рассекретила салон нового кроссовера
УАЗ назвал примерную стоимость "Русского Прадо"
#Kia