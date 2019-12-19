Что нового появилось в работе парламента в уходящем году

Можно было бы, конечно, попытаться выделить что-то одно, самое важное в депутатской деятельности за этот период. Но, говоря объективно, сделать это при всем желании непросто. Как минимум, по той причине, что парламентская машина в последнее время набрала такие обороты, что событий, действительно заслуживающих внимания: будь то по международной линии - одно возвращение России в ПАСЕ на своих условиях чего стоит - или же касающихся решения проблем простых людей и экономики, было в принципе очень много. При этом принимаемые решения опирались на предшествующую им широкую общественную и экспертную дискуссию.

Взять, к примеру, бюджетный процесс, который в рамках осенней сессии закономерно являлся одним из ключевых направлений деятельности депутатов с точки зрения приложенных усилий, затрат времени и уделенного внимания. Пожалуй, главной отличительной особенностью этого года стала возросшая роль парламента не только как "согласователя" документа, который готовится и поступает на рассмотрение из правительства, и "контролера" его исполнения, но, что куда важнее - субъекта инициативы и актора формирования приоритетов бюджетной политики.

Так, в ходе обсуждения финансового документа с подачи депутатского корпуса появились акценты на дополнительную поддержку сельских территорий и регионов страны. Причем, если в части первого, речь идет об увеличении финансирования соответствующей программы, в том числе и за счет роста ненефтегазовых доходов следующем году. То во втором случае это целый пакет решений, направленных на равномерное экономическое и социальное развитие всей страны.

В этом ряду определение списка из десяти наименее бюджетно обеспеченных регионов (Республика Карелия, Псковская область, Адыгея, Калмыкия, Марий Эл, Чувашия, Курганская область, Республика Алтай и Алтайский край, Республика Тыва), которым теперь для участия во всех федеральных программах будет необходимо наличие только 1 процента собственных средств.

Здесь же решение о возможности невозврата регионами страны существенной части полученных кредитов при условии их направления на создание инфраструктуры под инвестиционные проекты. Иными словами, деньги, которые раньше уходили обратно в виде выплат за кредиты, останутся на местах для развития экономики своих регионов.

Кроме того, в диалоге с правительством, Госдума вышла на системные решения, которые повышают саму эффективность использования бюджетного рубля. Для того, чтобы деньги из федерального бюджета не пришли в регионы под конец следующего года, уже в этом году впервые в истории было распределено подавляющее большинство межбюджетных трансфертов (203 из 217). А это значит, что в целом решена проблема, вызывавшая годами критику и приводившая, к примеру, к тому, что асфальт укладывали в осенне-зимний период, в дождь и снег.

Если говорить о тех законах, которые были утверждены за этот отрезок времени, то и здесь достаточно сложно выделить какой-то один-два, и ничего не сказать про другие. И связанно это, прежде всего, с масштабом проведенной работы. Если взять послание главы государства Федерального Собранию, то задача законодательного обеспечения этого документа выполнена на 81%. Из 86-ти пунктов по 70-ти - законы уже вступили в силу. По семи пунктам законопроекты прошли первое чтение.

В то же время был принят целый пакет социально-чувствительных законов. Здесь и вопросы защиты дольщиков, и кратное увеличение детских пособий, и налоговые льготы по НДФЛ для нескольких категорий граждан, и запрет на передачу коллекторам долгов по ЖКХ, и закон о паллиативной помощи, и многое другое, что решает проблемы и помогает простым людям. Первое чтение прошел законопроект об обязательном бесплатном горячем питании школьников младших классов.

Поэтому, если попытаться сформулировать главный вывод по результатам деятельности депутатов в этом году, он будет о необходимости поддержания той высокой планки, которая была взята. Поскольку это, в первую очередь, о выполнении запроса на субъектность и полезность Государственной Думы, отстаивающей, прежде всего, интересы людей и регионов, в которых они проживают.