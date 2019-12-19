Для оценки качества ремонта дорог запустили мобильное приложение

Найти информацию о планируемом, начавшемся или уже завершенном ремонте трассы, а также оставить отзыв о качестве дорожного покрытия теперь можно через приложение "Госуслуги. Дороги". В нем собраны данные о состоянии магистралей 83 регионов. Приложение доступно владельцам смартфонов на IOS и Android.

Оценить качество дорог можно с помощью смартфона. Приложение пока-жет желтым участки, где работы еще идут, а зеленым — где уже завершены. Фото: Архив "РГ"

Это совместная разработка Минкомсвязи и Минтранса. Приложение определяет, где находится пользователь, по геолокации и после подтверждения выводит сведения о состоянии расположенных рядом (в пределах одного региона) дорог. Желтым цветом отмечены участки, где ведутся работы, зеленым - где они уже завершены (по фото можно оценить, как участок выглядел до и после ремонта), серым - где только должны начаться. Также можно найти интересующую трассу, специально задав ее координаты, отобрать объекты по удаленности, рейтингу пользователей или степени завершенности.

Приложение позволяет оставлять свои оценки и отзывы о дорогах, прикладывать фото. Для этого требуется лишь пройти авторизацию на портале госуслуг.

В приложении доступна информация о магистралях, включенных в нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" во всех регионах России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга (они не входят в число участников нацпроекта). Сервис как раз и создавался для получения информации о ходе дорожных работ или результатах ремонта не от подрядчиков и чиновников, а от самих пользователей, отметил вице-премьер Максим Акимов (приложение разработали по его поручению). "Нам принципиально важна обратная связь от людей, - подчеркнул он. - В оценке результатов мы на 90% будем полагаться не на формальные показатели, а на их реакцию".

Благодаря авторизации через портал госуслуг отзывы пользователей не обезличены и будут носить более конструктивный характер, добавил замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

Приложение уже скачали больше 2 тысяч человек. По словам Максима Акимова, в 2020 году "Дороги" будут интегрированы в основное приложение портала госуслуг. Это позволит пользователям не переходить между двумя окнами, а оценивать работу дорожников на привычной электронной площадке.