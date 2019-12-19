Дмитрий Беляков, председатель независимого профсоюза работников скорой помощи

Почему возвращаются, казалось бы, забытые заболевания? Вопрос интересный.

Взять ту же корь. Единственное спасение от нее - вакцинация. Но дело в том, что люди сейчас стали массово отказываться от вакцинации. Сами не прививаются и не прививают своих детей. Кто-то считает, что нужно переболеть всеми болезнями и заработать естественный иммунитет. Но большинство просто-напросто не доверяет прививкам. Если в советские времена все вакцины были сертифицированы государством, их производство находилось под жестким контролем, то сегодня вожжи немного отпустили. Вакцин разных много, есть отечественные, есть иностранные, но простые граждане не понимают, какая из них лучше. Врачи толком ничего не объясняют. Зачастую просто говорят: можно сделать отечественную бесплатно или же импортную за деньги. И многие думаю: ну, за деньги же, наверное, лучше. Хотя, это не факт.

Люди боятся последствий, которые может иметь постановка некачественной вакцины. Вот если бы кто-то из наших властей предержащих на личном примере показал, что опасаться прививок не стоит, как это сделала в свое время императрица Екатерина II, привившись от оспы... Может, и доверие к медицине вернулось бы.