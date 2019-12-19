По данным Всероссийского НИИ противопожарной обороны МЧС России, "искрой" для примерно половины возгораний в заданиях и сооружениях служит электроэнергия.

Причем наиболее пожароопасными из года в год (более 60 процентов к общему числу пожаров от электроустановок) являются кабельные изделия. Всем, конечно, памятна трагедия в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". И хотя официальное заключение еще не сделано, основной версией следствие рассматривает короткое замыкание в силовом кабеле.

Поэтому к выбору кабеля для прокладки в помещениях всех мастей необходимо подходить крайне серьезно. В принципе, найти такой несложно: в стране несколько десятков заводов, производящих по ГОСТу кабель разного назначения. Проблема в другом: в последнее время на строительном и потребительском рынках обращается довольно много фальсифицированной продукции. Причина этой напасти в бедности: заказчики просили продукцию подешевле, а крупные заводы пойти на большие скидки не могли - при изготовлении кабеля до 80 процентов занимает стоимость собственно материалов, и три процента дисконта в отрасли считается потолком лояльности к клиенту. Снизить цену больше - значит сэкономить на жиле, изоляции или оболочке. Уважающий себя и заказчика крупный завод на такое пойти не может, а вот мелкие "шарашки", отпочковавшиеся от большого предприятия либо на пустом месте возникшие, таким "предпринимательством" и кормятся. Сыграло им на руку и буквальное прочтение термина "добровольное исполнение" ГОСТов, благодаря чему некоторые предприятия стали делать Технические условия "под себя", да еще и с отрицательными допусками от стандартов безопасности. А аппетит приходит, как известно, во время еды. И, по словам замгендиректора Ассоциации "Электрокабель" (АЭК) Алексея Каукиайнена, если в толщине жилы начальные отступления от ГОСТа в их продукции были в полпроцента, то позже на рынке были обнаружены экземпляры, где недовложения меди в жилу доходили до 35 процентов.

Если хозяйка, замешивая тесто, положит в него на треть меньше сахара, беды не произойдет - получится только несладкий пирог. Эксплуатация же кабеля на 35 процентов тоньше положенного приводит к перегреву самого кабеля, его разрушению, разрушению контактной группы, вероятности возгорания самого кабеля и порче электрооборудования, расположенного "на том конце провода". Конечно, всего этого может и не случиться, на что и уповают производители некачественной или на сленге "усеченной" продукции.

К началу нынешнего десятилетия засилье усеченного кабеля на строительном и потребительском рынках стало столь очевидным, что более дорогой по стоимости легальной продукции, выпущенной в строгом соответствии с ГОСТом, стало труднее находить сбыт. И в АЭК, объединяющей 77 предприятий отрасли, стали разрабатывать меры для борьбы с фальсификатом.

"То, что творилось на рынке кабельной продукции с 2011 по 2016 годы, вспоминается с ужасом, - рассказывает председатель Совета директоров завода "Энергокабель" Дмитрий Пташинский, - Производители нелегальной продукции продавали свой фальсификат по заниженной цене, а предприятия, выпускающие продукцию по ГОСТу, были недозагружены. В эти годы выпуск продукции нашего предприятия упал в 2,5 раза. Сейчас, благодаря действиям АЭК, ситуация потихоньку выправляется, но еще далеко не все производители готовы играть честно".

На рынке обнаружены экземпляры кабеля, где недовложения меди в жилу доходили до 35 процентов

В 2016 году был запущен проект "Кабель без опасности", в рамках которого проводились отборы и исследования образцов кабельной продукции, информация о нарушителях размещалась в СМИ, материалы передавались в государственные надзорные органы. В 2018 году на проблему обратили внимание и в Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под руководством министра промышленности и торговли РФ. При поддержке этой госструктуры АЭК в партнерстве с региональными органами власти был запущен Пилотный проект по входному контролю качества кабельно-проводниковой продукции. Стартовала акция в Свердловской области, потом присоединились Владимирская, Самарская, Томская, Московская, республики Мордовия, Чувашия и Татарстан, Пермский край. На 44 строящихся бюджетных объектах преимущественно социального назначения (школы, детсады, ФОКи) проводился выборочный входной контроль. На первом этапе проверки были документарными: оценивали сертификаты соответствия, инструкции по эксплуатации и техусловия на кабельно-проводниковые товары. Было выполнено 64 проверки, больше половины сертификатов, которые предъявили поставщики, были выданы с грубыми нарушениями, без проведения испытаний или уже закрытыми лабораториями. И это в общем-то неудивительно. Чтобы получить подлинный сертификат на достойную продукцию, предприятию надо раскошелиться на приличную сумму и довольно долго ждать результата испытаний. Гораздо проще найти лабораторию, которая выдаст "сертификат" на что угодно всего за несколько тысяч рублей на следующий день после оплаты. Росаккредитация, конечно, борется с такими конторами, но их слишком много. "Проблема еще и в том, что из-за недоработок в законодательстве эта федеральная служба не полномочна отменять действие сертификатов, выданных уже несуществующими фирмами. Например, орган по сертификации на основании "липового" протокола об испытании кабеля выдал производителю "левый" сертификат соответствия на 3 года. Если по какой-то причине орган по сертификации ликвидировался, сертификат остается действующим. Ибо отменить его может только выдавшая его организация либо решение суда. Росаккредитация здесь бессильна", - рассказывает Алексей Каукиайнен.

В Ассоциации посчитали необходимым помочь потребителям выбрать легально сертифицированную продукцию, вывесив на своем сайте сводную таблицу сертификатов с гиперссылками на сайт Росаккредитации, где можно сертификат на кабель проверить. Эта информация удобно систематизирована, пользуется спросом. Конечно, наличие "левого" сертификата напрямую не означает, что кабель у поставщика негодный (может, он просто решил сэкономить время и деньги на процедуре сертификации), но все же это должно быть тревожным звоночком для заказчика: сэкономил на сертификации, сэкономит и на производстве. И поводом испытать предлагаемый товар.

Инструментальный контроль как раз и стал вторым этапом пилотного проекта. Было проверено 23 объекта капстроительства, на которых отобрано 122 образца для испытаний. Из них 90 показали отклонения от ГОСТов и техрегламента. В составе обнаруженных нарушений все те же последствия "оптимизации" себестоимости: уменьшение толщины оболочки, "усеченная" токопроводящая жила, снижение толщины изоляции. И самое удручающее, что только 1 из 5 испытанных образцов отвечал нормам безопасности по огнестойкости и дымообразованию.

В апреле этого года на заседании Госкомиссии под председательством главы минпромторга Дениса Мантурова руководители АЭК рассказали об итогах пилотного проекта и предложили меры по борьбе с фальсификатом, которые внесены в протокол заседания, их выполнение контролируется аппаратом госкомиссии. В их числе: повышение штрафов за нарушение техрегламента со 100 тысяч до 1 миллиона рублей, а в случае повторного нарушения - до 3 процентов от выручки; разработать проект маркировки кабеля электронными средствами идентификации; обеспечить внеплановые проверки органов по сертификации и производителей кабельной продукции; наладить входной контроль продукции на стройках и т.д.

По мнению представителей АЭК, руководство энергетических и инфраструктурных компаний должно обратить внимание и ввести у себя регламенты отбора поставщиков и входного контроля. Кабель - не самая большая статья расхода в инфраструктуре, но его качество влияет на функционирование объекта в целом. Без электричества любой самый высокотехнологичный объект становится грудой железа.

Пилотный проект в первую очередь касался кабелей, применяемых при промышленном строительстве, однако в бытовом сегменте ситуация не лучше. Из 27 образцов, приобретенных экспертами АЭК в самых разнообразных столичных торговых точках, только к четырем не было претензий. У остальных недостатки известные: тонкие жилы и толщина изоляции, отсутствие маркировки, нарушения нормативов по пожаробезопасности и дымообразованию. Только задумайтесь: испытания прошли 4 образца из 27. И это в Москве. Что же лежит на прилавках в провинции, даже представить страшно...

Засилье фальсификата на рынке кабельной продукции, а, впрочем, не только кабельной, чревато не только возможными чрезвычайными ситуациями. Как ни цинично звучит, но если бы эксплуатация каждого контрафактного товара приводила к трагедии, с этой напастью было бы уже покончено. Проблема в неконкурентных методах игры на рынке со стороны "серого" сектора, от которых страдают предприятия, работающие "по-белому", уплачивающие налоги всех уровней. Поэтому борьба с контрафактом и фальсификатом помимо федеральных ведомств и общественных объединений производителей КПП должна волновать и местную власть, и руководителей крупных инфраструктурных компаний, и торговые сети, и всю общественность в целом, поскольку на месте потребителя нелегального и потенциально опасного товара находится каждый из нас. Какой кабель лежит у вас на даче, какой кабель проложил застройщик в квартире или в офисе, что лежит в тоннелях метрополитена или в торговом центре через дорогу?

Подвижки в этом плане есть. Например, в Московской области довольно активно работает региональная комиссия по борьбе с контрафактом и фальсификатом, в том числе и кабельной продукции. Плотно работает с АЭК Ассоциация "Антиконтрафакт". Уже практически достигнута договоренность с крупной торговой сетью сегмента DIY о переходе всех ее подразделений на сбыт кабеля, изготовленного по ГОСТу. Подписаны соглашения о взаимодействии с региональными администрациями и несколькими крупными промкомпаниями. АЭК инициировала разработку ГОСТа на полимерные материалы, применяемые при производстве пожаробезопасного кабеля. В общем, процесс идет, хотя и не так быстро, как хотелось бы.

Комментарий

Анастасия Ратникова, руководитель направления, категория Инженерные системы "Леруа Мерлен":

- Основные критерии выбора производителей для поставок кабельной продукции в "Леруа Мерлен" - это финансовая и качественная благонадежность. Дополнительным преимуществом является также узнаваемость бренда среди покупателей.

Все производители перед заключением договора поставки проходят проверку службы безопасности, аудит качества продукции (проверяется каждый вид и марко-размер кабельной продукции на соответствие требованиям ГОСТа), а также социальный аудит производства.

Основным гарантом качества является наличие сертификата на выпускаемую продукцию. Сертификаты предоставляет производитель, а мы, в свою очередь, постоянно отслеживаем их актуальность. В дальнейшем перед отправкой каждой партии кабельной продукции с завода-производителя запрашиваем паспорт качества на эту партию. Помимо этого периодически производим контрольные закупки непосредственно с полок "Леруа Мерлен" и проверяем продукт на соответствие требованиям ГОСТа.