Выгода в Старом Свете

Основным рынком сбыта нашего газа остается Европа

В проект военного бюджета США на 2020 год включен пункт о введении санкций в отношении компаний, занимающихся укладкой труб для проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Как ожидается, бюджет будет принят до конца декабря этого года.

Вашингтон давно грозил санкциями российским экспортным трубопроводным проектам, прежде всего "Северному потоку-2". Этот газопровод идет от России до Германии по дну Балтийского моря, его мощность 55 миллиардов кубометров в год. США уверены, что проект приведет ЕС к еще большей энергетической зависимости от России, а также нанесет удар по Украине, лишив ее нескольких миллиардов долларов, которые она получает за транзит газа через свою газотранспортную систему. Под давлением США Дания долгое время не давала разрешение на прокладку трубопровода в своих водах. В октябре Копенгаген все же выдал разрешительные документы, но сроки реализации проекта сдвинулись примерно на полгода. Теперь он будет запущен во втором полугодии 2020-го.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков полагает, что существенного влияния на проект новые санкции не окажут. Он отмечает, что бюджет принимается на 2020 год, а "Северный поток-2", как ожидается, будет достроен до конца этого года. Сейчас трубоукладчики работают в датской акватории, и на тот момент, когда санкции вступят в силу, они запрещенную деятельность уже осуществлять не будут. Кроме того, законопроект предусматривает, что компании получат месяц после вступления его в силу, чтобы свернуть работу. То есть, даже если укладка труб в декабре затянется, например из-за погодных условий, то будет даже небольшой запас времени.

"Я думаю, что американцы и не собираются физически останавливать строительство "Северного потока-2", - говорит Игорь Юшков, поясняя, что это привело бы к ухудшению отношений с европейцами. Он полагает, что санкции нужны США, чтобы продолжать давить на ЕС в газовом вопросе. Например, попытаться не допустить того, чтобы Германия вывела проект из-под действия обновленного "третьего энергопакета", который обязывает резервировать половину мощности газопровода для сторонних поставщиков. В случае со "вторым потоком" это означает, что труба будет стоять наполовину пустой, ведь нет никаких других поставщиков газа кроме "Газпрома".

С запуском "Северного потока - 2" Германия становится крупнейшим газовым хабом в Европе

В Европе новость о возможных санкциях встретили в штыки. Как подчеркнул в интервью ТАСС министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, Париж "принципиально выступает против любых экстерриториальных мер, и не только в рамках этого исключительного проекта". "Санкции против "Северного потока-2" являются ударом по Европе и по Германии - близкому союзнику", - в свою очередь заявил Райнер Зеле, президент Российско-Германской внешнеторговой палаты, председатель правления нефтегазового концерна OMV.

В Европе также опасаются, что санкции в итоге ударят по компаниям, которые участвуют в проекте "Северный поток-2". Это германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Они обеспечивают финансирование половины из примерно 9,5 миллиарда евро инвестиций в проект. Кроме того, интерес ФРГ состоит в том, что с запуском "второго потока" страна становится крупнейшим газовым хабом в Европе, ведь с 2012 года на полную мощность в 55 миллиардов кубометров выведен первый "Северный поток", маршрут которого аналогичен "Северному потоку-2".

Санкции в отношении "Турецкого потока" также выглядят исключительно демонстративным актом. Обе нитки газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров каждая уже уложены на дно Черного моря и заполнены газом, старт поставок намечен на начало января 2020 года. Одна из веток будет снабжать газом Турцию, другая - Южную и Юго-Восточную Европу, но для этого должны быть построены транзитные участки в Болгарии и Сербии.

Болгария готова с нового года принимать газ в направлении Греции и Северной Македонии, уверяют в "Булгартрансгазе", а труба до границы с Сербией будет достроена до конца 2020 года.

Ранее Владимир Путин говорил, что Болгария затягивает строительство газопровода в европейском направлении "видимо, под давлением со стороны". "Если болгарское руководство не хочет, мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы", - подчеркивал он. Сербский участок на начало декабря был построен на 85 процентов. Санкции США вряд ли повлияют на Белград, а вот София может "подвесить" свою часть трубопровода.

Китай не сможет стать для "Газпрома" новой Европой, которая еще долго будет основным рынком сбыта газа

Проблемы с украинским транзитом наглядно демонстрируют преимущество обходных экспортных маршрутов, тем более что Россия - крупнейший поставщик газа в Европу, в 2018 году на нашу страну пришлось 36 процентов поставок голубого топлива в Старый Свет. В будущем она сохранит свою долю на рынке, полагает Игорь Юшков, называя действия США попыткой устранить конкурента и продать Европе свой сжиженный природный газ (СПГ).

Запуск в декабре "Силы Сибири" - экспортного газопровода в Китай мощностью 38 миллиардов кубометров в год - никак не повлияет на возможности "Газпрома" в будущем нарастить поставки в Европу. Игорь Юшков подчеркивает, что у экспорта в Европу и Китай разная ресурсная база, и Россия не перебрасывает один объем с одного направления на другое. В Старый Свет и Турцию идет газ Западной Сибири и Ямала, а в Китай - с новых восточносибирских месторождений - Чаяндинского и Ковыктинского.

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс", напоминает, что в перспективе до 2035 года "Газпром" анонсировал на конференции "Россия, вперед!" планы расширения поставок газа в Китай до 76 миллиардов кубометров. "С точки зрения роста рынка Китай предлагает по-настоящему уникальные возможности, которые Россия может реализовать не только с помощью газопроводов, но и с помощью СПГ", - отмечает Сергей Капитонов, аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково". СПГ Россия производит на газпромовском заводе на Сахалине, а также в рамках проекта "Ямал СПГ", который реализует "НОВАТЭК" с зарубежными партнерами. На подходе еще несколько проектов.

Нарастить поставки трубопроводного газа в Китай будет сложнее. Альтернативные "Силе Сибири" маршруты (газопровод "Алтай" и газопровод через Монголию) характеризуются значительным количеством неопределенностей, говорит Сергей Капитонов. Наиболее реальным проектом пока являются дополнительные поставки по "Силе Сибири" в объеме до 6 миллиардов кубов.

Но Китай не станет для "Газпрома" новой газовой Европой. На перспективу до 2035-2040 годов европейский рынок останется основным рынком сбыта, уверен Сергей Капитонов, поскольку до этого срока действует большинство долгосрочных контрактов "Газпрома". При этом ниша для новых контрактов в Европе существенно ограничена тенденцией к декарбонизации экономики, и ждать того, что Россия существенно нарастит объем газового экспорта, не приходится. Ни в одном из сценариев прогноза развития энергетики России и мира до 2040 года, подготовленного ИНЭИ РАН и Московской школой управления "Сколково", не ожидается роста экспорта российских углеводородов, а в стрессовом сценарии возможно его сокращение на 17-20 процентов.